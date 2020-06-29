Günün Canlı Maç Yayınları (29.06.2020)
Maçları Misli.com'da CANLI İZLE! Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade... İspanya La Liga ve Portekiz Primeira başta olmak üzere cuma gününden başlayarak hafta sonları da Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga ile keyfine keyif kat, her gün onlarca Masa Tenisi maçı da CANLI YAYINLA Misli.com'da! İşte günün maçları...
İşte günün CANLI YAYIN listesi...
15:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Sayanov, Denis
15:30 LP Andreev, Danila - Vladimirovich Vahnin, Geo
16:00 LP Sayanov, Denis - Petrochenko, Dmitry
16:30 LP Nikulin, Sergey - Kolesnikov, Dmitriy
16:30 LP Smirnov, Igor - Ilyukhin, Evgeniy
17:00 LP Ilyukhin, Evgeniy - Petrochenko, Dmitry
17:00 LP Shirokov, Vladimir - Andreev, Danila
17:30 LP Frolov, Alexander - Vladimirovich Vahnin, Geo
17:30 LP Ivanov Stanislavovic, Vik - Nikulin, Sergey
19:00 PO1 Aves - Moreirense
20:00 PO1 Maritimo - Benfica
23:00 İS1 Getafe - Real Sociedad
Son maçlarda aldığı kötü sonuçlarla ilk 4'ten çıkan Real Sociedad, Getafe deplasmanında...
İspanya La Liga CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!
Benfica ile Porto'nun amansız şampiyonluk yarışı da Misli.com'da!
Bu akşam Portekiz Primeira'da Aves, Moreirense'yi ağırlayacak. Porto'nun 3 puan gerisinde olan Benfica ise Maritimo'ya konuk olacak...
Cuma, cumartesi ve pazar günleri Güney Kore K-1 Lig ve Rusya Premier Liga maçlarıyla da keyfine keyif kat!
Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!
Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...
Yine bitmedi, CANLI YAYIN keyfine CANLI İDDAA da katıp kazancına kazanç katabilirsin!
Unutma, haftalık net CANLI İDDAA kaybına %10'a varan iade Misli.com'da!