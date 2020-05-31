Günün Canlı Maç Yayınları (31.05.2020)

İşte günün CANLI YAYIN listesi...

13:00 GK1 Incheon United FC - Pohang Steelers

14:30 AL2 Dynamo Dresden - Stuttgart

14:30 AL2 Hamburg - Wehen Wiesbaden

14:30 AL2 Heidenheim - Erzgebirge Aue

16:30 AL1 Monchengladbach - Union Berlin

17:00 LP Homutov, Serguei - Vladimirovich Vahnin, Geo

17:00 LP Pyshkin, Sergey - Vukolov, Andrey

17:00 LP Vakar, Sergey - Yanshaev, Alexey

17:30 LP Arutiunyan, Artem - Kryuchkov, Evgenii

17:30 LP Nikiforov, Oleg - Ivanov Stanislavovic, Vik

17:30 LP Tukh, Igor - Klimentev, Vladimir

19:00 LP Bazilevsky, Vitaly - Kolesnikov, Dmitriy

19:00 LP Ogay, Sergey - Nemashkalo, Vladimir

19:00 AL1 Paderborn - B. Dortmund

19:30 LP Molodtsov, Denis - Ilyukhin, Evgeniy

20:00 LP Kolesnikov, Dmitriy - Volkov, Aleksandr Dmitrie

21:30 LP Kolesnikov, Dmitriy - Merkushin, Yuriy

Bayern, Dortmund'u deplasmanda geçerek Bundesliga'nın zirvesinde farkı açtı ancak henüz her şey bitmiş değil! Zirvenin hemen altında RB Leipzig, Leverkusen ve M'Gladbach'ın Şampiyonlar Ligi'ne katılma savaşı sürüyor... Leverkusen'in kazandığı haftada M'Gladbach hata yapmamalı, rakibi Union Berlin olacak!

Ömer Toprak ve Nuri Şahin'li Werder Bremen, Kaan Ayhan ve Kenan Karaman'lı Düsseldorf, Yunus Mallı'nın formasını giydiği Union Berlin, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'lu Schalke'nin Bundesliga heyecanı da CANLI İZLE keyfiyle Misli.com'da!

Türk Derbisi'nde Schalke'ye karşı kazanan Düsseldorf, Bayern'e farklı kaybedip eski görüntüsüne geri döndü. Haaland'ın sakatlığı sebebiyle oynayamayacağı maçta Paderborn, Dortmund'a engel olabilecek mi?

Sadece Bundesliga değil, Güney Kore K-Lig 1 ve Almanya 2. Bundesliga maçlarını da Misli.com'da CANLI izleyebilirsin...

Bielefeld, Holstein Kiel karşısında hata yapmadı. Stuttgart ve Hamburg "artık" kazanabilecek mi?

Bitmedi, futbol maçlarının yanında Masa Tenisi de CANLI YAYINLA Misli.com'da!Her gün Rusya'dan onlarca "Liga Pro - Masa Tenisi" karşılaşmasını da CANLI, KESİNTİSİZ bir şekilde Misli.com'da izleyebilirsin...

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