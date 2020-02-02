Günün En Çok Oynanan Maçları

Gaziantep FK – Sivasspor: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen Süper Lig maçı olan Gaziantep – Sivasspor karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %36’sı konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Evren Göz’ün Yorumu

Geçen hafta 2 puan kaybeden lider Sivasspor, zor bir deplasmana çıkacak. İlk yarı 0 maç sonucu 2 seçeneğini düşünebilirsiniz. Ayrıca KGV bu maç için ideal ihtimallerden biri konumunda.

Galatasaray – Kayserispor: Maç Sonucu 1

Süper Lig’de zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Kritik mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü Galatasaray’ın kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Kayserispor giderek sıradanlaşıyor. Neredeyse 45 dakika 10 kişi oynayan Ankaragücü karşısında da beraberlik alabilen bir Kayserispor var. Galatasaray, önemli eksikleri olmasına rağmen, özellikle Trabzon ve Fenerbahçe'nin birbiriyle oynadığı bir haftada fırsatı kaçırmak istemeyecektir. En az iki farklı bir galibiyet almalarını bekliyorum.

Udinese – Inter: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün son İtalya bülteni maçında Udinese ile Inter karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %67’si ise Inter’in kazanacağı yönünde tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Udinese, savunmadaki eksikleri sebebiyle son 3 maçını kaybetti. Genç teknik adam Gotti’nin getirdiği hırs ve öz güvenin süresi kısa oldu. İnter, ligde yaşadığı puan kayıplarını kupadaki Fiorentina galibiyetiyle teselli etti. Geçtiğimiz hafta Juventus’un yaşadığı puan kaybı İnter için geri dönüş şansını arttırmış oldu. Bu deplasmanda kazanmak, önceki kayıpları telafi edecek. Udinese’de Samir, sakat, Ekong’un durumu maç saatinde netlik kazanacak. İnter’de yedek kaleci Berni ve Martinez, cezalı. Brozovic’in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Genel anlamda düşüş yaşayan Udinese karşısında İnter, tecrübe ve kalitesiyle sonuca gidecektir. İnter galibiyeti haftanın değerli seçimlerinden biri.

Tottenham – Manchester City: 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Premier Lig bülteninde günün en çok tercih edilen maçı olan Tottenham – Manchester City mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %32’si karşılaşmanın üst biteceğini düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Mourinho’nun gelişinin yarattığı etki, Kane’nin sakatlığı ile birlikte eski düzene döndü. Üretkenlikte önemli sıkıntı çeken bir Tottenham var. ZAyıf rakiplere karşı bile galibiyetler zor geliyor. Yaratıcı ama konsantrasyonu sıfır oyunculardan Eriksen de nihayet takımdan gitti. Adresi Inter oldu. Man City şampiyonluk umudunu %1’lere düşürse de Şampiyonlar Ligi kupası için aynı ciddiyette mücadelesini sürdürüyor. Mourinho-Pep eşleşmeleri her zaman heyecan verici olmuştur. Üst oynamak en güzeli. 2 ve ÜST diğer alternatif. Ayrıca bu maç korner cenneti olmaya aday. 10.5 üst düşünülebilir.