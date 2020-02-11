Günün en çok oynanan maçları

Famalicao – Benfica: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %32’si iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Esat Soydabircan’ın Yorumu

Famalicao hafta sonunda adeta darmaduman oldu. Peri masalı gibi geçen sezonun ödülü olarak kupa kazanmaları beklentim vardı ancak karşılarında hafta sonundan moralsiz bir başka takım Benfica var. Konuk ekip ligde kaybetse de liderliğini sürdürüyor. İlk maçta 3-2'lik skor avantajını elinde bulunduran Benfica yine favori. Famalicao'nun silkelenmesi şart. İki takımdan da gol bekliyorum.

Blackburn Rovers – Hull City: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %34’ü Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Cihat Akbel’in Yorumu

Hull City devre arasında öyle oyuncularını sattı ki… Kalan 15 haftada kabus görebilirler… Takımın attığı 43 golün 36’sında direkt pay sahibi olan Kamil Grosicki ve Jarrod Bowen artık turuncu siyah formaları terletmiyor. Son 5 maçtan sadece 1 puan çıkarabildiler. O da geçen hafta Reading deplasmanında atılan şans golüyle… Blackburn iyi gitmese de hücumda problemler yaşayan Hull City’i yenecek güçte… MS 1 diyorum.

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Nottingham Forest – Charlton: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %58’i Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Sabri Lamouchi’nin ekibi hafta sonu Leeds’i mağlup ederek Premier Lig yolunda hedefini resmen ortaya koydu. Ayrıca bu mücadele öncesi takımda eksik bulunmaması da önemli bir avantaj. Charlton’da Bonne ve Leko kritik eksikler. Stoke yenilgisi sonrasında Wigan’la aradaki puan farkı da 4’e inmiş oldu. Dolayısıyla ateş hattının sıcaklığını yakından hissetmeye başladılar. Lee Bowyer’ın öğrencilerinin bu maçta da işi zor. Nottingham Forest iç saha avantajıyla mücadeleyi kazanır.

Swansea City – QPR: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %30’u Canlı Bahis imkanı olan İngiltere Championship maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Cihat Akbel’in Yorumu

Swansea sezon başından beri dengesizlik üzerine istikrarını sürdürüyor. Play-offa kadar yükselmişlerdi ki son 3 haftada tekrar dışarıda kaldılar. QPR ise son 2 aydır dökülüyor. 8 Maçtan 6 puan çıkardılar. Bu sezon iki takım arasında oynanan iki maç da karşılıklı golle sonuçlandı. Yine benzer bir sonuç bekliyorum.