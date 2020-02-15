Günün En Çok Oynanan Maçları

Ankaragücü – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

Süper Lig mücadelesinde, Misli.com üyelerinin %66’sı İddaa bülteninde Tek Maç olarak yer alan

ve Misli.com’da Canlı bahis oynanabilecek karşılaşma için Fenerbahçe’nin kazanmasını bekliyor…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Cengiz İzmitli’nin Yorumu

Fenerbahçe, Kadıköy dışında bu sezon sadece 1 kez ilk yarıları önde bitirdi! Üzerinden de kabaca 4 ay geçti... Gaziantep FK deplasmanı, içeride Başakşehir derken sarı-lacivertliler ritim buluyor gibiydi ama Trabzonspor ve Alanyaspor karşısında galibiyetler gelmedi ve yine kafalarda soru işaretleriyle Ankara'da çok kritik bir maça çıkacaklar! Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki ilk 2 maçını kaybetmeyen Ankaragücü ise, bu 2 maç öncesinde oynadığı 13 maçta hiç kazanamamış, 8 kez de sahadan puansız ayrılmıştı... Akçay, ilk yarıdan teslim olmamaya çalışacak, sarı kart sınırında kritik oyuncuları bulunan Fenerbahçe ise istediği agresif başlangıcı yapamayacaktır. İkinci yarı daha çok gol izleriz.



Barcelona – Getafe: Maç Sonucu 1

La Lİga mücadelesinde Misli.com üyelerinin %61’inin, Tek Maç ve Canlı Bahis imkanı olan maça dair seçimleri ev sahibi Barcelona’dan yana olmuş durumda…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için M.Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Getafe zoru başaran ve büyük takdiri hak eden şekilde yola devam ediyor. Hafta içinde de Ajax ile Avrupa maçı oynayacaklar ki orada da şansları çok. Ajax son dönemde formsuz. Getafe ise iç sahada ayrıca çok iyi. Barça’da Luis Suarez’in uzun süreli yokluğu elbette hücum gücünü etkiliyor ancak Real Madrid’den uzaklaşmamaları adına önemli 90 dakika. 2 farklı kazanacaklarını düşünüyorum. Diğer alternatif ise KG VAR.



Norwich City – Liverpool: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %67’sinin İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Premier Lig mücadelesi için tercihi konuk Liverpool…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Can Tongo’nun Yorumu

Ligin son sırasında yer alan ve küme düşme yolunda en büyük adaylardan biri olan Norwich, ligin namağlup lideri Liverpool’u ağırlayacak. Ev sahibi ekip ofansif zihniyetli bir oyun modeli ile sahada yer alıyor. Liverpool bu yıl kuşkusuz en formda takım konumunda. SadioMane’nin durumu henüz belirsiz. Liverpool’un favori olduğu ve karşılıklı goller çıkan bir maç bekliyorum.

Amiens – Paris SG: Maç Sonucu 2



Ligue 1 mücadelesinde Misli.com üyelerinin %59’unun, maçta konuk Paris kazanır seçeneğini kuponlarında görmekteyiz.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Bu karşılaşmada çok fazla risk almaya gerek yok. Bu maçtan 3 gün sonra Dortmund deplasmanında Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Paris SG, bu karşılaşmada farka gitmeyebilir. İşi ilk yarıdan bitirip ikinci yarıyı dinlenerek geçireceklerdir.