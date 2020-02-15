Günün En Çok Oynanan Maçları
Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.
Ankaragücü – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2
Süper Lig mücadelesinde, Misli.com üyelerinin %66’sı İddaa bülteninde Tek Maç olarak yer alan
ve Misli.com’da Canlı bahis oynanabilecek karşılaşma için Fenerbahçe’nin kazanmasını bekliyor…
Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Cengiz İzmitli’nin Yorumu
Fenerbahçe, Kadıköy dışında bu sezon sadece 1 kez ilk yarıları önde bitirdi! Üzerinden de kabaca 4 ay geçti... Gaziantep FK deplasmanı, içeride Başakşehir derken sarı-lacivertliler ritim buluyor gibiydi ama Trabzonspor ve Alanyaspor karşısında galibiyetler gelmedi ve yine kafalarda soru işaretleriyle Ankara'da çok kritik bir maça çıkacaklar! Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki ilk 2 maçını kaybetmeyen Ankaragücü ise, bu 2 maç öncesinde oynadığı 13 maçta hiç kazanamamış, 8 kez de sahadan puansız ayrılmıştı... Akçay, ilk yarıdan teslim olmamaya çalışacak, sarı kart sınırında kritik oyuncuları bulunan Fenerbahçe ise istediği agresif başlangıcı yapamayacaktır. İkinci yarı daha çok gol izleriz.
Barcelona – Getafe: Maç Sonucu 1
La Lİga mücadelesinde Misli.com üyelerinin %61’inin, Tek Maç ve Canlı Bahis imkanı olan maça dair seçimleri ev sahibi Barcelona’dan yana olmuş durumda…
Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için M.Fevzi Tanırlı’nın Yorumu
Getafe zoru başaran ve büyük takdiri hak eden şekilde yola devam ediyor. Hafta içinde de Ajax ile Avrupa maçı oynayacaklar ki orada da şansları çok. Ajax son dönemde formsuz. Getafe ise iç sahada ayrıca çok iyi. Barça’da Luis Suarez’in uzun süreli yokluğu elbette hücum gücünü etkiliyor ancak Real Madrid’den uzaklaşmamaları adına önemli 90 dakika. 2 farklı kazanacaklarını düşünüyorum. Diğer alternatif ise KG VAR.
Norwich City – Liverpool: Maç Sonucu 2
Misli.com üyelerinin %67’sinin İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak Premier Lig mücadelesi için tercihi konuk Liverpool…
Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Can Tongo’nun Yorumu
Ligin son sırasında yer alan ve küme düşme yolunda en büyük adaylardan biri olan Norwich, ligin namağlup lideri Liverpool’u ağırlayacak. Ev sahibi ekip ofansif zihniyetli bir oyun modeli ile sahada yer alıyor. Liverpool bu yıl kuşkusuz en formda takım konumunda. SadioMane’nin durumu henüz belirsiz. Liverpool’un favori olduğu ve karşılıklı goller çıkan bir maç bekliyorum.
Amiens – Paris SG: Maç Sonucu 2
Ligue 1 mücadelesinde Misli.com üyelerinin %59’unun, maçta konuk Paris kazanır seçeneğini kuponlarında görmekteyiz.
Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Burak Sarıaslan’ın Yorumu
Bu karşılaşmada çok fazla risk almaya gerek yok. Bu maçtan 3 gün sonra Dortmund deplasmanında Şampiyonlar Ligi maçına çıkacak olan Paris SG, bu karşılaşmada farka gitmeyebilir. İşi ilk yarıdan bitirip ikinci yarıyı dinlenerek geçireceklerdir.