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16.02.2020 - 15:14 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları

Galatasaray – Yeni Malatyaspor: Maç Sonucu 1

Günün önemli Süper Lig mücadelesinde, Misli.com üyelerinin %55’i İddaa bülteninde Tek Maç olarak yer alan ve Misli.com’da Canlı bahis oynanabilecek karşılaşma için Galatasaray galibiyeti bekliyor…

 

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Galatasaray, Alanyaspor karşısında turu kaybetse de 3-1 kazanırken bu sezon ki en iyi futbolunu ortaya koydu. Galatasaray camiası ve taraftarı puan farkının eriyip 3'e düşmesi ile şampiyonluk adına kenetlenmiş ve inanmış durumda... İstim üzerindeki Galatasaray, Kadıköy deplasmanı öncesinde hata yapmaz ve Malatyaspor'u farklı bir skorla geçer...


Aston Villa – Tottenham: Maç Sonucu 2

Premier Lig mücadelesinde Misli.com üyelerinin %35’inin, Tek Maç ve Canlı Bahis imkanı olan maça dair seçimleri konuk Tottenham’dan yana olmuş durumda…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için Can Tongo’nun Yorumu

Aston Villa’nın son 8 maçında da karşılıklı gol çıktı. Bu maçta da iç sahada güçlü rakibi karşısında maça hızlı başlayacaklarını düşünüyorum. Tottenham çok konsantre bir takım ve maçtan kolay kolay kopmuyor. Bu maçta da sabırlı futboluyla 3 puana uzanacağını düşünüyorum.


Real Madrid – Celta Vigo: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %61’inin İddaa bülteninde günün Tek Maç oynanabilecek ve maç esnasında Canlı Bahis imkanı olacak La Liga mücadelesi için tercihi ev sahibi Real Madrid…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta M.Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Celta’yı geçen hafta Sevilla karşısında sizlere önermiştim ve 2.80 oranla kazandılar. Tamamını izledim ve gayet iyi oyun sergilediler. Düşme hattından 2 puanla da olsa uzaklaşma adına önemli galibiyetti. Real ise liderlik fırsatını elbette bu aşamaya gelince bırakma isteğinde değil. İlk 45’te Celta’dan kontrollü ve dikkatli oyun bekliyorum Bernabeu’da. 

 

Lazio – Inter: 2,5 Gol Üstü

Serie A mücadelesinde Misli.com üyelerinin %23’ünün tercihi, maçta en az 3 gol beklentisi olup 2,5 Üst seçeneğini işaretlemiş durumdalar…

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç için Ozan Gür’ün Yorumu

Kupada rotasyona gitmeyen İnter, seyircisi önünde Napoli’ye kaybederek hem önemli bir avantajı rakibine verdi hem de Lazio maçına yorgun çıkmanın handikabını yaşayabilir. Lazio, Parma deplasmanında kazanarak zirve yarışı içinde var olduğunu yinelemiş oldu. Lazio’da Lulic, tek eksik. İnter’de Handanovic’in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Ayrıca Gagliardini ise sakat. Bu mücadelenin önemi iki takımı da kontrollü oyuna teşvik edecek. Sahada oyunu düşük tempoda tutan, birbirini tartan takımlar bekliyorum. Öncelikli tercihim TGS 2,3 olacak. Alternatif düşünenler ilk yarı beraberliğine yönelmeli.

Günün En Çok Oynanan Maçları

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