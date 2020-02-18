Günün En Çok Oynanan Maçları

Atl. Madrid – Liverpool: Maç Sonucu 2

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Misli.com üyelerinin %35’i Liverpool tarafında yer almış.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Kağıt üzerinde turun favorisi elbette Liverpool. Ev sahibinde önemli eksikler var. Özellikle Felix'in kasındaki sakatlık halen devam ediyor. Durumu şüpheli. Bu anlamda yaratıcı oyuncu konusunda Simeone problem yaşayacaktır. Metropolitano'daki kalabalık ise Atletico'nun en önemli avantajı. Liverpool ise müthiş bir şampiyonluk yürüyüşü içinde. Kloop, hem Premier, hem de Devler Ligi Şampiyonluğu ile tarihe geçme fırsatını yakaladı. Salah, Firmino ve Mane üçlüsüne önlem alma konusunda Atletico'nun taktik alternifleri yeterli olmayabilir. Atletico denge üzerine bir futbol oynayacak. Yaratıcı olan taraf Liverpool. Kazanabilirler ama yüksek skor beklemiyorum.

B. Dortmund – Paris SG: Maç Sonucu 2

Gecenin diğer Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Misli.com üyelerinin %20’si bu maç için Paris galibiyetini kuponlarına işaretlemiş.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Günün en çok gol vaat eden karşılaşması. Eğer bu maç Fransa’da oynanıyor olsaydı, ev sahibi galibiyetinin kaç farklı olduğunu konuşabilirdik ama Sarı Duvar önünde hesaplar çok da tutmayabilir. Şampiyonlar Ligi’nde son 6 maçının 5’ini kazanan Paris Saint Germain seriyi devam ettirmenin peşinde. Devler Ligi’nde oynadığı son 3 maçta da en az 3 gol olan Dortmund, bu seviyeye Haaland takviyesiyle geçiyor. Sancho ve Hazard destekli hücum hattına orta saha takviyesi Emre Can eşlik edecek. Seyir zevki inanılmaz yüksek bir karşılaşma olacağına hiç şüphem yok. Ev sahibi takımda Reus da olsa tadından yenmezdi tabii ki ama bu kadrolar da bize bol gol izletmeye fazlasıyla yetecektir.

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