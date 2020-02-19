Günün En Çok Oynanan Maçları

Tottenham – Leipzig: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %37’si iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Kerim Can Özdal’ın Yorumu

Tottenham, Devler Ligi'nde gruba Pochettino yönetiminde başlayıp son 2 maçta Mourinho ile devam etmiş ve gruptan çıkmayı başarmıştı. Grupta oynadıkları 6 maç da 3.5 üstü sonuçlanmıştı. Son 3 resmi maçını da kazanan Tottenham formda. Bu süreçte 8 gol attılar. Leipzig bu deplasmanda gol atarak rövanş için avantaj elde etmeye çalışacak. Onların da hücum hattı etkili. Ofansif oynadıklarında bol gollü karşılaşmalara imza atıyorlar. Tottenham'ın tempolu oyununa Leipzig'in de eşlik edeceğini düşünüyorum. Turun ilk ayağından en az 3 gol çıkar.



Atalanta – Valencia: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %35’i Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibi takımın kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Şampiyonlar Ligi’nde her dönemin çok etkili ve çıkış yakalayan bir ekibi olmuştur. Bu sene de o minvalde Atalanta’yı örnek gösterebiliriz. Müthiş organize bir futbol oynayan Atalanta, tıpkı rakibi Valencia’nın 2000’li yılların başındaki futbolu gibi tehlike saçıyor. Tabii Gasperini’nin Atalanta’sı, Cuper’in Valencia’sı seviyesine gelebilmesi için biraz daha efor sarf etmesi gerekiyor. Atalanta’da eksik yok! Bu önemli bir avantaj. Valencia çok zorlu bir gruptan lider çıkma başarısı gösterdi. Valencia geniş rotasyonlu bir ekip olmanın avantajını yaşıyor. Bu sebepten eksiklerin yeri sorunsuzca dolabiliyor. İspanyol ekibi kazanamadığı maçlarda bile sonuca gidip skor yapabiliyor. Bu maçta da taraf bahsinden ziyade ‘KG Var’ seçimi bir adım öne çıkıyor.

Manchester City – West Ham: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %34’ü Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu