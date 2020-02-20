Günün en çok oynanan maçları

Sporting Lizbon – Başakşehir: Maç Soncu 1

İddaa programı UEFA Avrupa Ligi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı olan Sporting Lizbon – Başakşehir karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %49’u ev sahibinin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapılabilecek Maçta Esat Soydabircan’ın Yorumu

Temsilcimiz Başakşehir zorlu bir maça çıkacak. Hafta sonunda Beşiktaş'ı yenerek moral buldular. Bulundukları gruptan da lider olarak tur atlayınca büyük sükse yapmışlardı. Sporting ara transfer döneminde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Slovan Bratislava'nın forveti Sporar'ı kadrosuna kattı. Golcü oyuncu UEFA listesinde var. Ev sahibi sahasında favori olsa da Başakşehir'in Avrupa motivasyonu farklı. 2-3 gol aralığında bir maç bekliyorum.

Getafe – Ajax: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok merak edilen maçlarından biri olan Getafe – Ajax mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i konuk takımdan yana tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Getafe İspanya Ligi'nde gerçekten göze hoş gelen ve pozitif bir futbol ortaya koyan ekiplerin başında geliyor.

Bu maçta Getafe'nin kazanacağını düşünsem de, her iki takımın da gol bulması daha garanti bir tercih olacaktır.

Karşılıklı goller izleriz diyorum.

Club Brugge – Manchester United: Maç Sonucu 2

İddaa programında Club Brugge ile Manchester United’ın karşı karşıya geleceği maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü İngiliz ekibinin galibiyetine tercihte bulunuyor.

Misli.com’dan Canlı Bahis Yapabileceğiniz Maçta M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Brugge, yeni yılda oynadığı kupa ve lig olmak üzere 7 resmi maçta da kaybetmedi ama beraberlik sayısının fazlalığı dikkat çekiyor. 9 puan farkla liderliklerini sürdürüyorlar. Orta alanda Krepin Diatta'nın eksikliği üretkenlik anlamında büyük eksiklik. Man Utd, Rashford'un sakatlık nedeniyle yokluğuna rağmen ligde yoluna iyi devam ediyor. Her ne kadar Chelsea'yi deplasmanda 2-0 yenmelerinde büyük pay hakemin olsa da gidişat iyi. Deplasmanda Man Utd galibiyeti bekliyorum. Dİğer seçenek ÜST. Hakem Kulbakov, Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 maçta 9 sarı 1 kırmızı kart gösterdi. 3.5 kart üstü ve 9.5 korner üst de güzel alternatiflerden.

As Roma – KAA Gent: Maç Sonucu 1

İddaa programı UEFA Avrupa Ligi saat 23:00 bülteninde en çok tercih edilen maç olan AS Roma – KAA Gent karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %44’ü Roma’nın kazanacağı görüşünde.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Roma’nın savunma problemleri Atalanta karşısında devam etti. Kötü sonuçlara beraber teknik adam Fonseca’nın 4’lü savunmadaki yaptığı rotasyonlar çözüm getirmiyor. Gent, Belçika liginde son haftalarda yükseliş gösteren bir ekip. Ligde ve Avrupa liginde dış saha performansları skor anlamında başarılı. Roma’nın savunmada yaşadığı sorunlar Gent’in tur iştahını arttıracaktır. İki takımda skora yakın oynayan, aynı zamanda savunmasında sorunlu ekipler. Gol bahislerini değerli buluyorum. Tavsiyem karşılıklı gol var bahsinden yana olacak.