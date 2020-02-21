Günün En Çok Oynanan Maçları

Sivasspor – Alanyaspor: Maç Sonucu 1

Süper Lig’de haftanın açılış karşılaşmasında Misli.com üyelerinin %30’u ev sahibi Sivas tarafında yer almış.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Son 7 resmi maçtan galibiyet çıkartamayan Sivasspor, zirve yarışında rakiplerine geçildi. Elbette zor bir fikstürü geride bıraksalar da ligin ilk yarısındaki dominant oyunlarından daha uzak bir görüntü sergiliyorlar. Alanyaspor ise geçen hafta Gençlerbirliği’ne karşı sürpriz bir yenilgi yaşadı. Cisse özellikle çok formsuzdu ve maç boyu çekilen tüm şutları kaleci Nordfeldt’in kucağına buluşturdular. Alanyaspor bu sezon devlere kök söktüren bir ekip olarak Sivas maçına daha konsantre çıkacaktır. Zorlu kapışmada taraf bahsinden ziyade en mantıklı seçim 3.5 altı olacak.

Münih – Paderborn: Ev Sahibi İki Yarıyı da Kazanır

Günün Bundesliga’daki tek mücadelesinde, Misli.com üyelerinin %22’si maçta Bayern’in her iki yarıyı da kazanacağını ön görüyorlar.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için Fatih Demireli’nin Yorumu

Şampiyonlar Ligi mesaisi öncesi ligde Paderborn'u ağırlayacak olan Bayern, rotasyonlu bir kadroyla sahada olacak. Bunda oyuncuları dinlendirmekten öte Boateng ve Pavard'ın cezaları yatıyor. Pavard'in yerine sağ bekte Odriozola ilk maçına çıkacak, Boateng yerine Lucas Hernandez oynayacak. Paderborn ligin son sırasında, geçtiğimiz hafta Hertha'ya yenildiler iç sahada. Büyük takımlara karşı iyi performans sergiliyorlar bu sezon ama Bayern deplasmanı diğerlerine benzemeyecektir. Bayern iki yarıyı da kazanır.

Brescia – Napoli: Maç Sonucu 2

Serie A’da 25. haftanın açılış karşılaşmasında, Canlı Bahis oynanabilecek maç öncesinde kupon yapan Misli.com üyelerinin %52’si Napoli galibiyetini tercihlemiş.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için Ozan Gür’ün Yorumu

Brescia’da teknik adam Luiz Lopez'in iki maçlık performansı umut verici değildi. Daha önce Corini ve Grosso gibi kötü performanslar yaşatan teknik adamlar gibi Lopez'in Brescia'nın kurtarıcısı olacağını zannetmiyorum. Napoli’de ligde Cagliari, kupada İnter deplasmanlarındaki galibiyetler moral anlamında önemliydi. Fakat takım içinde yaşanılan Allan sorunu çözüme ulaşmadıkça takım motivasyonun çözüleceğini zannetmiyorum. Ev sahibi ekipte hücum oyuncusu Aye, cezalı. Orta sahanın önemli oyuncuları Romulo, Cistana ve hücumdan Torregrassa, sakat olan isimler. Napoli’de Lozano, Hysaj ve Koulibaly, önemli eksikler. Taraf bahsinde Napoli tarafında kalmayı riskli buluyorum. Bu mücadele sonrası Devler liginde Barcelona karşısında olacaklar. Brescia, puan için riske girmeden kontrollü oyunu tercih edeceklerdir. Orta skor beklentim var. Tavsiyem TGS 2,3 olacak.

Metz – Lyon: Maç Sonucu 2

Fransa Ligi’ndeki günün zorlu karşılaşması için Misli.com üyelerinin %36’sı Lyon galibiyetini kuponlarına işaretlemişler.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için Burak Sarıaslan’ın Yorumu

Lyon için oldukça kötü bir sezon geçiyor. Konuk ekip sezona zirve yarışı hedefiyle başladı ama şimdi tam bir orta sıra takımına dönüşmüş durumdalar. Her şey için çok geç kalmadan arka arkaya puanlar toplamak zorundalar. Kesin kazanırlar demek zor ama Metz’e karşı şanları hep tutuyor. Son 10 maçın 8’ini Lyon kazanıyor. Bu maçı da kazanacaklardır ama bu iş o kadar kolay olmaz. İki fark Lyon için pek olabilecek bir durum değil. Tek farklı Lyon galibiyeti kuponlara eklenebilir.