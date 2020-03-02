Günün En Çok Oynanan Maçları

Başakşehir – Gaziantep: Maç Sonucu 1

Kazandığı takdirde liderliğe oturacak Başakşehir’in tarafında olan Misli.com üyelerinin oranı %56… Kuponlarında ev sahibinin maç sonu galibiyetine yer vermiş durumdalar.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maçta Evren Göz’ün Yorumu

Hafta içinde Avrupa’da göğsümüzü kabartan ve Sporting önünde tur atlamayı başaran Başakşehir lige dönüyor. Sporting maçının 120 dakika oynanması bu maçla ilgili soru işaretlerini arttırabilir belki ama motivasyon olarak müthiş seviyedeler. Gaziantep’in kontra silahları tehdit oluştursa da ev sahibi takım 3 puanı alır. MS:1

Kayseri – Göztepe: 2,5 Gol Üstü

Günün bir diğer Süper Lig mücadelesinde, Misli.com üyelerinin %30’u maçta en az 3 gol olur diyerek, 2,5 Gol Üstü seçeneğini işaretlemişler.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Kayseri’de son dönemde tüm hücumcular birlikte oynamaya başladı. Mesanovic-Kravets-Henrique üçlüsüyle daha etkili ataklar geliştiren Kayseri, ligin ilk yarısından daha farklı bir performans sergiliyor. İlhan Palut’un ekibi de skor sorunu yaşamıyor. Bu maçta da Serdar Gürler ve Halil Akbunar gibi etkili ayaklarıyla skor bulmaya yakın görünüyorlar. Zorlu mücadelede iki ekip de fileleri havalandırabilir.

Hannover – Holstein Kiel: Toplam 2-3 Gol

Bundesliga 2’de haftanın kapanış maçında, Canlı bahis öncesinde kuponunda bu maça yer veren Misli.com üyelerinin %28’i toplam 2-3 gol içinde bir sonuç bekliyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için Fatih Demireli’nin Yorumu

Hannover'de sular durulmuyor. Kulüpte hem saha içinde, hem saha dışında büyük bir sorunlar yaşanıyor. Saha içindeki sorunlar, Hannover'i alt sıralara itti. Kenan Koçak her hafta biraz daha takımına yükleniyor, yenilen kolay gollerden yakınıyor. Kiel de geçtiğimiz hafta Heidenheim'a 1-0 yenildi ve sahada silik bir performans ortaya koydu. İki takımın üretken olamadığını gözlemliyoruz, bu açıdan 2,5 gol altı doğru bir tercih gibi duruyor.

Middlesbrough – N. Forest: 2,5 Gol Altı

Tek Maç ve Canlı Bahis imkanının olduğu İngiltere Championship mücadelesinde Misli.com üyelerinin %50’si düşük bir skor beklentisinde ve tercihleri 2,5 Gol Altı.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak maç için Cihat Akbel’in Yorumu

Nottingham Forest, benim bu ligde en beğendiğim takımlardan biri… Hocasıyla, camiasıyla, oynadıkları ‘tok’ futbolla alkışı hak ediyorlar. Bir de çok heyecanlı bir hedefleri var: Vakti zamanında Avrupa’yı esir almış bu büyük kulübün eski günlerine dönmese de Premier Lig’te tekrar boy gösterme ihtimali… Dolayısıyla bu tarz maçlardan puan çıkarmaları gerekiyor. Fakat Middlesbrough’nun büyük sıkıntıları var. Haftalardır galip gelemiyorlar ve küme hattına tıkıldılar. İki takım için de puan almanın kıymetli olduğu bir maç. Sakin başlayacaklarını düşünüyorum.