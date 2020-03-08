Günün En Çok Oynanan Maçları

Sivasspor – Galatasaray: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %37’si iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Zirvede haftanın en kritik kapışması... Evinde namağlup Sivasspor, 8 haftadır rakiplerini deviren Galatasaray’ı konuk ediyor. Sivasspor, Kasım-Aralık periyodundaki hücumcu futbolundan uzak görünse de son iki haftada savunma bölgesinde daha etkili mücadele ediyor. Bu sezon Sivasspor, Sivas’ta oynadığı resmi maçlarda da kalesinde 1’den fazla gol görmedi! Galatasaray çok formda olsa da ligin en dirençli ekiplerinden biriyle, zorlu iklim koşullarında mücadele edecek. Tam 1 aydır maçlarını İstanbul’da oynayan Galatasaray’ın, Sivas’ta takılabileceğini düşünüyorum. Bahis olarak da Galatasaray’ın, Sivas’ta 2 gol atma olasılığını düşük görüyorum.



Real Betis – Real Madrid: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %75’i Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Betis henüz düşme potasından uzaklaşma anlamında tam rahatlamış değil, ligde 6 maçtır kazanamıyorlar ancak rakiplerin zorluğundan geçen hafta da bahsetmiştim. Bu maç da geçtikten sonra istikrarsız Sevilla ile başlayacakları daha rahat puan almaları beklenen süreç var. ElClasico’dan galibiyet ve zirve morallisi Real karşısında duramazlar.

Juventus – Inter: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %34’ü Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ozan Gür’ün Yorumu

Bu mücadelenin koronavirüs sebebiyle seyircisiz olması Juventus için büyük bir sıkıntı yaratıyor. Fakat şartların insan sağlığının daha önemli olması Juventus tarafında olumsuzlukla karşılanmadı. Juventus, Lyon yenilgisinde kötüydü. Kaleyi bulan bir tek şutları yoktu. Bu yüzden Sarri’nin geleceği tartışılır durumda. İnter, Avrupa Ligi’nde rahat turladı. Zirvede kalıcı olmak adına bu maçın öneminin farkındalar. Juventus’da önemli bir eksik bulunmuyor. İnter’de Gagliardini, iyileşti. Moses ve Sensi, sakat. Zirvenin en önemli maçında ayrıca iki değerli teknik adamın kalite rekabeti yaşanacak. İki takım arasındaki daha önceki maçlarda olduğu gibi orta skor bahsinin değerli bir tercih olduğunu düşünüyorum.



Manchester United – Manchester City: Karşılıklı Gol Var

Misli.com üyelerinin %24’ü Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Hafta içinde Derby deplasmanından 3-0'lık galibiyetle dönen Manchester United için bu sezon Şampiyonlar Ligi biletini kapmak önemli bir başarı olacak. Manchester City aldığı ceza nedeniyle özellikle önümüzdeki sezona net bakamıyor. Manchester City'ye karşı evinde üç maçtır kaybeden United artık şeytanın bacağını kırmak istiyor. Daha cesur oynamalarını bekliyorum. Bu da maçtan bol gol çıkarır.