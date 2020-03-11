Günün En Çok Oynanan Maçları

Liverpool – Atletico Madrid: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %55’i iddaa bülteninin Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Caner İşbeğendiren’in Yorumu

Tarihi bir sezon yaşayan Liverpool, son dönemde performans anlamında düşüş yaşarken Watford yenilgisiyle ligde de ilk firesini verdi. Madrid’deki ilk maçta Atleti 1-0 kazansa da oyun temposu ve mücadele seyir zevki açısından iyi seviyede değildi. Ancak Simeone, yine de istediği sonucu almayı başardı. Anfield’da ilk düdükten itibaren kuvvetli bir Liverpool baskısı göreceğiz. Zira lig cepte olduğundan bu maçta bambaşka bir Liverpool izleyebiliriz. Atleti’nin kapalı oyun anlayışı ve sisteminden ötürü 2.5 altına verilen oran düşük olsa da, ben ilk 45 dakikada mutlaka filelerin havalanacağını tahmin ediyorum. Yoğun baskı neticesinde gol kilidi ilk yarıda kırılacaktır.



Yeni Malatyaspor – Trabzonspor: Maç Sonucu 2

Misli.com üyelerinin %50’si Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Süper Lig’de erteleme karşılaşmasında kritik bir maç…Trabzonspor’un futbolunda son haftalarda ciddi bir düşüş yaşanıyordu. Ancak bordo mavili ekip ‘atan’ ve ‘tutan’ farkı ile kötü oynadığı maçlardan da puan çıkarmayı başarmıştı. Uğurcan ve Sörlöth, birçok maçta Trabzonspor’a ilaç oldu. Gençlerbirliği ve Beşiktaş deplasmanlarında da iyi bir futbol ortaya koyamayan Trabzonspor, Gaziantep deplasmanında da galip gelebilecek bir oyun sergilemese de 1 puan aldı. Yeni Malatyaspor’da ise göreve gelen Hikmet Karaman ilk maçında 10 kişi kaldıkları Konyaspor karşısında 1 puan aldı. Karaman faktörü bana göre bu maçta biraz ibreyi Yeni Malatyaspor’a çevirecek. Aylardır galibiyete hasret olan Yeni Malatyaspor’un oyun anlamında düşüş yaşayan Trabzonspor’dan puan alacağını düşünüyorum.

Paris Saint Germain – B.Dortmund: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %48’i Canlı Bahis imkanının olduğu futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Burak Sarıaslan’ın Yorumu

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında karşılaşacak olan 2 dev takımdan Dortmund, ilk maçtaki skor avantajıyla paris deplasmanına gidiyor. Bu sezon özellikle kendi sahasında oynadıkları maçlarda ortalama 3 gol atan Paris temsilcisinin Dortmund karşısında gol bulamama gibi bir ihtimali bulunmuyor. Dünyayı saran virüs sebebiyle seyircisiz oynanacak bu karşılaşmada, Alman ekibinin hissedeceği baskı çok fazla olmayacaktır. Ev sahibinin golüne, deplasman takımının da vereceği karşılıkla bu maçta goller izleriz. Oranı beğenmeyenlere tavsiyem, ilk golü Paris’ten beklemek.



Monchengladbach – Köln: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin %49’u Canlı Bahis imkanı olan futbol maçında ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’da Canlı Bahis oynanacak olan maçta Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Bundesliga'da Mönchengladbach erteleme müsabakasında Köln'ü konuk ediyor. Ev sahibi takım hafta sonunda Dortmund'a yine kaybetti ve büyük bir fırsatı elinden kaçırdı. Thuram'ın yokluğu Mönchengladbach'ı ciddi şekilde olumsuz yönde etkiliyor. Konuk ekip ise son 3 lig maçında 10 gol attı yalnızca 1 gol yedi. Oldukça formda bir Köln'e karşı Mönchengladbach tercihi yerine gollere yönelmek daha mantıklı. 2.5 ÜST önerilecek ilk seçenek gibi görünüyor.