Günün En Çok Oynanan Maçları

Antalyaspor – Sivasspor | Maç sonucu 2

Süper Lig’de zirve takibini bırakmak istemeyen Sivasspor, Antalya deplasmanında. Seyircisiz oynanacak maçta Misli.com üyeleri Sivasspor’un karşılaşmadan galip ayrılacağını düşünüyorlar. %29 oynanma oranıyla Süper Lig’de tek maç ve canlı iddaa oynama imkanı bulunan maça ilk tercih Maç Sonucu 2.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Antalyaspor, Gençlerbirliği deplasmanından açıkçası 1 puanı kurtardı diyebiliriz. Hücum bölgesi zengin olan Antalyaspor, savunmada çok aksıyor. Sivasspor ligin en efektif ekiplerinin başında. Bu sezon tüm resmi maçlarda fileleri havalandırma başarısı gösterdiler. Bu maçta da seriyi sürdürmeleri muhtemel görünüyor. Süper Lig’de haftanın kapanış karşılaşmasında iki takımın da fileleri havalandıracağını düşünüyorum.

Eskişehirspor – Adana Demirspor | Maç Sonucu 2

Türkiye 1.Lig mücadelesinde düşme hattında bulunan Eskişehirspor zorlu bir maça çıkıyor. Misli.com üyeleri bu mücadelede deplasman ekip Adana Demirspor’u bir adım önde görüyor ve %32 oynanma oranıyla maç sonucu 2 diyorlar.

Yaşar Gülay’ın yorumu

Eskişehir 5 maçlık mağlubiyet serisine Osmanlı beraberliği ile son verdi ama 90+3'te yediği golle büyük bir şok yaşadı, berabere kaldı. Kazansalar son hafta evlerinde karşılaşacakları, düşme hattına en yakın takım olan Bolu ile farkı 4 puana indireceklerdi. Bu maç öncesinde 8 puanlık dezavantajları var. Adana Demir ofansif gücünü savunmada gösteremiyor. Fatih Karagümrük beraberliği sonrası Uğur Tütüneker ile yollar ayrılmış, sportif direktörlük yapan, geçen sezon Fatih Karagümrük'ü 1. Lig'e çıkaran Cüneyt Dumlupınar yönetiminde sezona devam etme kararı almışlardı. Dumlupınar ile çıktıkları ilk mücadelede evlerinde Akhisar'a kaybettiler. 2-1 geride oynadıkları bölümde, 82'de Aias Aosman, 84'te de Pa Amat Dibba ile direğe takıldılar, sonrasında da 3. golü kalelerinde görüp 3-2 yenildiler. Bu kez kadro kalitesiyle konuk ekip öne çıkıyor.

FC Tambov – Krylia Sovetov | Maç Sonucu 0

Rusya Ligi’nde alt sıralarda mücadele veren iki takımın mücadelesine Misli.com’da Tek Maç, Canlı İddaa ve Canlı İzleme imkanı bulunuyor. Maç öncesi bahislerde karşılaşmadan beraberlik bekleyen üyeler kuponlarına %23’lik oynanma oranıyla MS 0 seçeneğini yazmış durumdalar.

Halil Demirkan’ın yorumu

Ligde tutunma mücadelesi veren iki ekip zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. İki ekibin de temkinli bir şekilde mücadele edeceği görüşündeyim. İY0 bahsi denenebilir. Gol bahsi olarak da 2.5 gol altı seçeneği karşılaşma için oldukça makul bir seçenek.