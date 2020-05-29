Günün En Çok Oynanan Maçları

Freiburg – B. Leverkusen: 2.5 Gol Üstü

Bundesliga’da haftanın açılışında Freiburg ile Leverkusen’in karşı karşıya geleceği ve Misli.com’dan da canlı izleyeceğiniz mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %28’i maçın 2.5 gol üzeri tamamlanacağını düşünüyor. Diğer öne çıkan tercih ise %15 ile Bayer Leverkusen galibiyeti.

Misli.com’dan Canlı Bahis Oynanabilecek Maçta Berkuk Ünyay’ın Yorumu

Leverkusen geçtiğimiz hafta Wolfsburg karşısında tam anlamıyla dağıldı. Ancak bu maçta Leverkusen'in genellikle topa sahip olduğunu ancak son vuruşlarda başarasız olduğunu da unutmamak gerek. Leverkusen Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı hedefleyen bir takım, Freiburg'un şu an için gerçekçi bir hedefi yok. Wolfsburg maçı kadar şanssız bir mücadele beklemiyorum. Leverkusen galibiyete yakın taraf. Ancak savunma problemlerinden de bahsetmek gerek. Freiburg kendi sahasında skora katkı verecektir. Gollü bir maç beklenebilir. Tercihim üst.

Darmstadt 98 – Greuther Furth: Maç Sonucu 1

Bundesliga 2’de son maçlarda çıkış yakalayan Darmstadt 98 üç maçtır kazanamayan Fürth ile karşılaşıyor. Misli.com’dan canlı bahis oynayabileceğiniz ve aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz bu karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %31’lik kısmı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com’dan Canlı Oynanabilecek Maçta Ali Naci Küçük’ün Yorumu

Darmstadt son iki haftada sergilediği futbol ve aldığı sonuçlarla Bundesliga hedefinde ne kadar ciddi olduğunu ortaya koydu. Önce kendi sahasında St.Pauli’yi 4 golle geçti, ardından deplasmanda Aue’yi 3-1’lik net bir skorla mağlup etti.

Darmstadt, playoff koltuğu olan 3.sıradan sadece 4 puan uzaklıkta. 46 puanlı Hamburg ile arasında 4 puan fark var. Bundesliga hedefi olan Darmstadt’ın sahasında hata yapmayarak Fürth’ü mağlup edeceği görüşündeyim.

Osnabruck – Jahn Regensburg: Karşılıklı Gol Olur

Bundesliga 2’de çıkış arayan iki ekip Osnabruck ile Jahn Regensburg’un karşı karşıya geleceği maça bahis yapan Misli.com üyelerinin %21’i mücadelenin gollü geçeceğini düşünüyor. Misli.com’dan Canlı Bahis yapabileceğiniz ve canlı seyredebileceğiniz maçta diğer öne çıkan bahis ise 2.5 gol üstü.

Misli.com İddaa Yazarı Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Ev sahibi Osnabrück geçen hafta kendi evinde Hannover’e kaybedip, bu mağlubiyeti hafta içinde Fürth’ü yenerek telafi etti. Regensburg ise adeta galibiyeti unuttu , diyebiliriz. Son 3 maçında sahadan 3 beraberlik alarak ayrılan Regensburg taraf bahsi konusunda riskli bir takım. Her iki takım da karşılaşmalarında kolay gol atıp, kolay bir şekilde gol yiyebiliyor. Bu maç ile ilgili öncelikli tercihim KG VAR.