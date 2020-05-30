Günün En Çok Oynanan Maçları

Bayern Münih – F. Düsseldorf | Maç Sonucu 1

Misli.com’da günün en çok oynanan karşılaşmalarından biri olan Bayern – Düsseldorf mücadelesini Misli.com üzerinden canlı izleyerek aynı anda canlı iddaa da oynayabileceksiniz. Hafta içi Dortmund deplasmanından galibiyetle dönen Bayern tarafında moraller yüksek. Bundesliga’da günün son maçına siz de bahis oynayarak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Fatih Demireli’nin yorumu

Bayern haftaiçi Dortmund'u deplasmanda yenerek şampiyonluk yarışında çok önemli bir adim attı. Müthiş bir disiplinle rakibini ceza sahasına dahi sokmayan Bayern, bundan sonra artık şampiyonluk için hafta saymaya başlayacak gibi. Ancak Düsseldorf gibi kağıt üstünde kolay gözüken maçları da kazanmak zorunda. Düsseldorf haftaiçi Schalke'yi yenerek üstündeki baskıyı atarak, Bayern maçına belki bir tık daha rahat çıkacak. Kenan Karaman'in formu dikkat çekici. Bayern iki yarıyı da kazanarak yoluna devam eder.

Lech Poznan – Legia Varşova | 2,5 Üst

Polonya Ekstraklasa’da oynanacak mücadeleye Misli.com üzerinden canlı iddaa oynayabileceksiniz. Bu karşılaşmaya üyeler tarafından %26 oynanma oranıyla 2,5 Üst bahsi oynanmış durumda. Bir diğer öne çıkan tercih ise %25 oynanma oranıyla karşılıklı gol var bahsi oluyor. Siz de bu akşam 21:00’de başlayacak mücadeleye bahis yapıp heyecana ortak olabilirsiniz.

Esat Soydabircan’ın yorumu

Polonya'da ara sonrasında en kritik mücadele. Legia Varşova'da savunmadan Igor Lewzcuk kırmızı kart cezalısı. Lech Poznan ligin en dişli takımlarından. Salgın öncesinde oldukça formdalardı. Lider Legia, arayı iyice açmak istiyor fakat dişli bir rakiple oynayacaklar. Taraf bahsi açısından sıkıntılı 90 dakikada iki takım da skor üretir.

Slavia Prag – Jablonec | Maç Sonucu 1

Çekya 1. Ligi’nde oynanacak mücadeleye Misli.com üyeleri , %36 oynanma oranıyla maç sonucu 1 bahsini kuponlarında bulundurmaktalar. 21:00’de başlayacak olan mücadeleye Misli.com üzerinden canlı idaa da oynanabilecek. Siz de bahis yaparak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Burak Sarıaslan’ın yorumu

Kendi evinde 12 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Slavia Prag, ligin deplasmanlardaki en başarılı takımlarından biri olan Jablonec’i konuk ediyor. Bu karşılaşmada taraf bahsinin oldukça riskli olduğunu düşünüyorum. Birkaç skoru kuponlara eklememizi sağlayacak gol aralıkları bu maç için ideal tercih olacaktır. Güzel oranı ile 2-3 gol tercihim olur.