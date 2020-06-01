Günün En Çok Oynanan Maçları

Köln - Leipzig | Maç sonucu 2

Misli.com’da Canlı İzleyebileceğiniz Almanya Bundesliga’da Pazartesi günü Köln ve Leipzig, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Tek Maç ve Canlı İddaa imkânlarının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %23’ü konuk ekip Leipzig’in maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %13 ile 2,5 Gol Üstü.

Fatih Demireli’nin Yorumu:

Köln haftaiçi uzun süre 10 kişi götürdüğü Hoffenheim maçını kaybetti, iki kez üstüste çok kritik bir dakikada Mark Uth ile penaltı kaçırdı. Hoffenheim maçında kırmızı kart gören stoper Bornauw bu maçta yok. Köln'de bir dağınıklık seziyorum, bu da sonuçlara fazlasıyla yansıyor. Leipzig, Hertha karşısında iyi oynadı ama saçma goller yedi tabir yerindeyse. Leipzig rakiplerinin düşüşünü fark edip, bundan sonrası en azından ikincilik için zorlayacaktır. Köln'de de kazanacaklarını düşünüyorum.

AGF Aarhus - Odense | 2,5 Gol Üstü

Misli.com’da Canlı Bahis imkanının olduğu Danimarka Süper Ligi maçında AGF Aarhus ve Odense, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Misli.com üyelerinin %36’sı maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyor. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %16 ile her iki ekibin de gol atacağı yönünde karşılıklı gol var.

Emrah Çetin’in Yorumu:

Aarhus ligi ilk 6 içinde bitirmeyi garantiledi. Kupada finali hedefleyen ve bu yolda emin adımlarla ilerleyen, ilk 6'yı garantileyen takım oldukça iyi bir sezon geçiriyor. Mustapha Bundu, Mortensen, Thorsteinsson, Amini, Ankersen gibi isimler hücum bölgesinde çok iyi işlere imza atıyorlar fakat şunu da belirtmem gerek ki hem hocanın hem de takımın önceliği daha ziyade kupada. Zaten hocanın kadro tercihleri de son dönemde hep bu yönde olmuştu. 10 gün sonraki kupa yarı finali öncesi, oyuncular kendilerini sakınarak oynayabilir kalan lig maçlarını. 4 gün önceki Randers sınavında da bunu hissettirdi Aarhus. Hatta son 3 maçında 7 puan kaybetmeleri de biraz bunun yansıması. Kötü bir sakatlık yaşayan Zachary Duncan'ın sezonu kapaması da onlar adına kötü haber. Odense beklentimin çok altında kaldı sezon genelinde. Devre arasında hücum hattının önemli ismi Bashkim Kadrii'yi de gönderdiler. Takımın konumu nedeniyle epeyce eleştirilen hoca da pek formda sayılmaz. Orta alandan Tverskov cezalı. Haricinde birkaç as isim daha yok. Açıkçası iki ekipteki gelişmeler de pek iç açıcı değil. Normal şartlarda hem Aarhus galibiyeti hem de bol gol beklentim olurdu fakat şartlar normal değil. Ben yine de potansiyel hücum güçlerine güvenip bol gole bir adım yakınım.



Lyngby BK - Kopenhag | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis imkanının olduğu Danimarka Süper Ligi maçında Lyngby BK ve Kopenhag, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Bu zorlu mücadelede Misli.com üyelerinin %35’i maçı konuk ekip Kopenhag’ın kazanacağını düşünüyor. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %17 ile maçın 2,5 gol üstü bitmesi yönünde.

Emrah Çetin’in Yorumu:

Rezan Çorlu'nun taşıdğı süreçle beraber ilk 6 yolunda iddiasını arttıran Lyngby, son 2 maçını kaybedince şansını kaybetti. Normal sezondaki iki maç öncesi ligi son 6 takım arasında bitirmeleri kesinleşti. Kopenhag'ta N'Doye ve Wind'in sakatlıkları sürüyor. Fischer sakatlıktan döndü ancak maça yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Devre arasında Sotiriou da takımdan ayrıldığı için hücumdaki kozları azalmış durumda. Falk, Fischer, Daramy, Santos ve Kaufmann eldeki isimler. Kaufmann Aalborg'daki performansından uzak, Fischer'in durumu belirsiz, Daramy ise genç yaşı sebebiyle dalgalanan bir performansa sahip. Pandemi öncesi de iç sahada sürpriz bir yenilgi almıştı bu ekip. Lyngby her ne kadar kağıt üzerinde hedefsiz olsa da Kopenhag'ın mevcut durumunu ikna edici bulamıyorum. Önceliğim 3.5 alt olacak.