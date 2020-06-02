 Günün En Çok Oynanan Maçları

Mlada Boleslav - Fastav Zlin: Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek Çekya 1. Ligi karşılaşmasında, Avrupa hedefi olan Mlada Bloeslav ligde kalma uğraşı veren Fastav Zlin’i konuk ediyor. Misli.com üyelerinin %36’sı maçta ev sahibi galibiyetine yönelirken, %17’si de maçta en az 3 gol olur, 2.5 Üstü biter görüşünde…

Misli.com Yazarı Ersin Aslan’ın Yorumu:

8.sıradaki Boleslav son maçında konuk olduğu Plzen'e karşı 7-1'lik tarihi bir mağlubiyet alırken; 14.sıradaki Fastav ise konuk ettiği Ostrava ile son dakikada bulduğu golle 1-1 berabere kaldı. Marek Matejovsky, David Pech ev sahibinde eksik oyuncular. Boleslav zayıf rakibi ile bu sezon oynadığı iki maçta da kazanmayı bildi. Özellikle deplasmanda yenilgiler alan Fastav'ın bu maçta da işi zor. Boleslav farklı yenilginin telafisi için bu maçta ekstra efor sarf edecektir.

Jablonec - Slovan Liberec: Maç Sonucu 1

Günün bir diğer Canlı Bahis oynama imkanına sahip Çekya Ligi mücadelesinde, 3.lük için amansız bir kapışma içinde olan Jablonec ile Slovan Liberec karşı karşıya geliyorlar. Misli.com üyelerinin %17’si ev sahibi galibiyetinden yanayken, yakın oranla maçta Karşılıklı Gol Var diyenler takipteler…

Misli.com Yazarı Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

Birbirine denk iki takımın mücadelesi olacak. Jablonec ligde son maçında lider Slavia Prag’a 5-0 kaybetti. Slovan Liberec ise Slovacko’yu mağlup ederek şampiyonluk turunda yer almak adına önemli bir sonuca imza attı. Aralarında sadece 1 puan fark olan iki takımın da defansif sorunları var. Kısaca kolay gol yiyorlar. Ligde oynadıkları ilk maçta 2-2 beraber kalmışlardı. Yine benzer bir oyun anlayışı ve skor bekliyorum. 2.5 üst tercihi oranın da etkisi ile gayet ideal duruyor.

Brondby – SonderjyskE: Maç Sonucu 1

Danimarka Süper Lig’de şampiyonluk yarışından kopsa da şampiyonluk grubunda kalmayı isteyen Brondby ile ligde tutunmaya uğraş veren SonderjyskE maçı için Misli.com üyelerinin %32’si Maç Sonucu: 1, demiş durumda… 1,5 Gol Üstü de kuponlarda yer verilmiş bir diğer seçim…

Misli.com Yazarı Emrah Çetin’in Yorumu:

Brondby bu sezon oynadığı iki Sonderjyske karşılaşmasını da kaybetti. Son 6 dış saha maçını kaybetmiş olmaları ise en büyük handikapları. Brondby cephesi, pandemi öncesinde oturttuğu 3-5-2 sistemi ve ideal kadrosuyla iyi bir grafik yakalmıştı. Her ne kadar sonuç noktasında aman aman bir istikrarları olmasa da, devre arasında takımdan ayrılan çok önemli isimler düşünüldüğünde bu durum kabul edilebilir diyebiliriz. Kaldı ki bu ayrılıklar sonrası hiçbir takviye yapılmayan kadrodan gayet iyi bir ekip çıkardı ortaya Frederiksen. Burada Sonderjyske cephesi için olumsuz olan noktalardan bir diğeri de, pandemi süresince takımdaki oyuncuların ülkelerine dönmesi ve bir arada çalışma fırsatlarının epey az olması. Brondby'de bu durum neredeyse tam tersiydi. Brondby'nin muhteşem taraftar desteğinden yoksun olması önemli bir handikap kabul ediyorum ama hem oturmuş oyun düzenlerinin, hem de ilk 6 hedeflerinin baskın olacağı düşüncesindeyim. Favorim ev sahibi.