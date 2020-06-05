Günün En Çok Oynanan Maçları

Freiburg - Monchengladbach | 2,5 Gol Üstü

Misli.com’da Canlı İzleyebileceğiniz Almanya Bundesliga’da Cuma günü Freiburg ve Monchengladbach, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Tek Maç ve Canlı İddaa imkânlarının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %31’i maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %23 ile konuk ekip Monchengladbach’ın galibiyeti yönünde.

Fatih Demireli’nin Yorumu:

Freiburg'un zor fikstürü devam ediyor. Önce Leverkusen, şimdi Borussia Monchengladbach. Geçtiğimiz hafta üçüncü bölümdeki etkisizliği nedeniyle sahadan yeni ayrılan Freiburg, Gladbach karşısında gelen fırsatları değerlendirip puanla ayrılmak istiyor ancak. Gladbach'ın Freiburg'a karşı şansının tutmadığını söylememiz gerekiyor. Son 17 yılda 13 kez Freibzrg'da karşı karşıya geldiler, 11 kez Freiburg kazandı, iki kez beraberlik çıktı. Gladbach, Şampiyonlar Ligi için kazanmak zorunda ama yine zorlanmasını bekliyorum. 2-3 gol arasına sıkışacak bir karşılaşma bekliyorum.

Bochum - Saint Pauli | 3,5 Gol Altı

Misli.com’da Canlı İzleyebileceğiniz Almanya Bundesliga 2’de Cuma günü Bochum ve Saint Pauli, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Canlı İddaa imkânının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %16’sı maçta 4 golden daha az gol atılacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %13 ile ev sahibi Bochum’un galibiyeti yönünde.

Berkay Tokgöz’ün Yorumu:

Ev sahibi Bochum ligde 7 maçtır kaybetmiyor ve düşme potasından tamamen uzaklaşmış durumda. Konuk ekip St.Pauli ise son iki maçında berabere kalmasına rağmen istediği oyunu bir türlü sahaya yansıtamıyor. Onların da düşme korkusu şu an için yok gibi görünse de ilerleyen dönemde sıkıntı yaşamamak için dikkat etmek zorundalar. Her iki takımın da son oynadığı maçlarda kısır skorlar meydana geliyor. Bu maç için öncelikli tercihim 3,5 ALT.



Greuther Furth - Sandhausen | 2,5 Gol Üstü

Misli.com’da Canlı İzleyebileceğiniz Almanya Bundesliga 2’de Cuma günü Greuther Furth ve Sandhausen, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Misli.com'da Canlı İddaa imkânının olduğu mücadelede Misli.com üyelerinin %15’i maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %14 ile her iki takımın en azından birer gol atacağı yönünde.

Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

Bitime 5 haftası kalan Bundesliga 2’de hedefsiz kalan iki takımın mücadelesini izleyeceğiz. Hem Fürth hem de Sandhausen, play off ve ateş hattından uzaklar.

Hedefi olmayan iki takımın karşılaşacağı maçta karşılıklı goller izleyeceğimiz kanaatindeyim. Ev sahibi Fürth’ün de pandemi sonrasında çıktığı 3 maçta da kalesini gole kapatamadığını da baz alırsak karşılık gol var tercihi mantıklı duruyor.