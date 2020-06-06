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06.06.2020 - 15:46 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Bayer Leverkusen – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

Bundesliga’da günün en çok ilgi gösterilen maçında Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %19’u konuk ekibin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor. Misli.com’can canlı seyredebileceğiniz maçta diğer öne çıkan bahis tercihleri ise 3.5 gol üstü ve 2.5 gol üstü.

Misli.com Almanya Ligleri Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Ligin en formda takımı, ligin en formda takımlarından birine konuk oluyor. Bayern artık şampiyonluk yolunda çok ciddi adımlar atıyor, Leverkusen ise Şampiyonlar Ligi hedefi için puanlar almak zorunda. Leverkusen, Bayern ile oynadığı son 2 maçını kazandı, ligin ilk yarısındaki maçı deplasmanda domine etti, ancak o Bayern çok değişti, sonrasında ligde domine eden takım haline geldi. Son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Thiago da döndü. Güzel geçen, 2,5 gol üstü ile sonuçlanan bir müsabaka bekliyorum.

Dortmund – Hertha Berlin: Maç Sonucu 1

Bundesliga’da günün en çok ilgi gösterilen maçlarından B. Dortmund – Hertha Berlin karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %32’si ev sahibi galibiyetine oynuyor. Canlı bahisin yanı sıra Misli.com’dan canlı seyredebileceğiniz mücadelede öne çıkan diğer bahisler ise ev sahibi 2.5 gol üzeri ve 2.5 gol üzeri seçenekleri.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Hertha Berlin ligin son döneminde ciddi bir form yakaladı ve 9.luğa kadar yükseldi. Ev sahibi Dortmund geçen hafta Paderborn önünde ilk yarıda zorlansa da ikinci yarıda 6 gol birden atarak seviyesini gösterdi. Haland’ın yine oynaması beklenmiyor. Ancak ev sahibi ekip kazanacak güçte. Tercihim MS:1.

Leipzig – Paderborn: Maç Sonucu 1

Bundesliga gündüz kuşağının en çok oynanan maçlarından Leipzig – Paderborn mücadelesine büyük ilgi gösteren Misli.com üyelerinin %15’i ev sahibinin galibiyetine bahis yapıyor. Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz Leipzig – Paderborn karşılaşmasında yarı 1.5 gol üstü ve 3.5 gol üstü seçenekleri diğer popüler bahis tercihleri olarak ön plana çıkıyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ten Önemli İpuçları

Leipzig hücum anlamında Almanya’nın en etkili takımı… Zaman zaman gol kaçırma konusunda da uzmanlaşsalar da hücuma çok hızlı çıkan bir ekipler. Bunu Köln ile oynadıkları karşılaşmada gördük. Attıkları 4 gol dışında bir o kadar da net pozisyonlara girdiler.
Karşılarında defansif yönü zayıf ve ligin en çok gol yiyen iki takımından biri Paderborn olacak. Ben Leipzig’in ilk yarıdan en az iki gol bulacağı, 45 dakikanın gollü geçeceği kanaatindeyim.

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