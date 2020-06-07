Günün En Çok Oynanan Maçları

Augsburg – Köln: Karşılıklı Gol Olur

Bundesliga’da heyecan Ausgburg – Köln maçıyla devam ederken bu karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren ve kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü iki ekibin de gol bulacağı görüşünde. Misli.com’dan canlı bahis oynarken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz mücadelede diğer öne çıkan bahis seçenekleri ise 2.5 gol üstü.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Augsburg, Hertha maçının ikinci yarısında gerçekten iyi bir oyun ortaya koydu ama ilk yarıda uyuya kaldığı için maçı kaybetti. Ancak son 45 dakikadaki performans bundan sonrası için umut verici. Teknik Direktör Heiko Herrlich her maçta rotasyon yapıyor, bu maçta da yine benzer bir değişiklik bekliyorum. Köln ara sonrası maç kazanamadı, Avrupa sesleri yükselirken şimdi ses yok. Mark Uth'un durumu kritik, maç saatinde belli olacak. Her iki tarafta da maçı karşılıklı gollere götürecek oyuncular var.

Union Berlin – Schalke 04: İlk Yarı/Maç Sonucu 2/2

Pandemiden oldukça kötü dönen Schalke 04 çıkış aradığı maçta Union Berlin’e konuk oluyor. Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyelerinin %13’ü Schalke’nın kazanmasını bekliyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Bundesliga’nın uzak ara en formsuz dönemini yaşayan Schalke ile Union Berlin karşı karşıya geliyor. Konuk ekipte temsilcimiz Ozan Kabak’ın takıma dönmesi de geçen hafta çare olamadı. Teknik Direktör Wagner her şeyi deniyor ama bir türlü istediği sonucu alamıyor. Her iki takım da gol yollarında oldukça etkisiz. 2.5 ALT öncelikli seçenek olarak göze çarpıyor.

Slavia Prag – Viktoria Plzen: Maç Sonucu 1

Çekya 1. Ligi’nde şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek maçta Slavia Prag ile Viktoria Plzen karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %48’i Slavia Prag’ın galibiyetini tercih ediyor. Yoğun ilgi gösterilen mücadelede diğer öne çıkan bahis seçeneklerinde ise karşılık gol ve 2.5 gol üstü bahisleri öne çıkıyor.

Misli.com Yorumcusu Ersin Aslan’ın Tercihi de Ev Sahibinden Yana

Haftanın zorlu mücadelesi. Lider Slavia son maçında konuk olduğu Pribram'ı 1-0 yenerken; ikinci sıradaki Plzen ise konuk olduğu Banik Ostrava'yı 2-0 yenmeyi başardı. Bu maçta alacağı beraberlik dahi normal sezonu lider tamamlaması için yeterli olacak Slavia için. ancak aradaki puan farkını daha da açma fırsatı var ellerinde. İki takım da formdalar; ara sonrası oynadıkları 3 maçı da kazandılar; ancak ligin ilk yarısında rakibini deplasmanda yenen Slavia'nın bu maçta da saha avantajını da düşünerek bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Oran deneme değer.