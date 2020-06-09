Günün En Çok Oynanan Maçları

Piast Gliwice – Gornik Zabrze: Maç Sonucu 1

İddaa bülteninde Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği maç olan Piast Gliwice – Gornik Zabrze karşılaşmasına bahis yapan üyelerin %30’u ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde. Misli.com’dan canlı bahis yapabileceğiniz mücadelede diğer öne çıkan bahisler ise 2.5 gol üzeri ve karşılıklı gol seçenekleri…

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Cracovia için tehlike çanları çalıyor. İki maç üst üste kaybettiler. Savunmadan Michal Helik de cezalı. Lechia ise rakibine nazaran daha derli topl bir takım. Konuk ekip ilk 8 bandından düşmek üzere. Ev sahibi ise buradaki yeriin sağlama almak için oynayacak. Kazandığı takdirde önemli bir iş yapmış olurlar. Bunu başaracaklarını düşünüyorum.

Dynamo Dresden – Greuther Furth: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği bir diğer karşılaşma Dynamo Dresden – Greuther Furth maçını kuponuna ekleyen üyelerin %10’u ev sahibi galibiyetinden yana. Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz mücadelede üyelerin %9’luk dilimi ise her iki ekibin de gol atacağını düşünüyor.

Misli.com Alman Ligleri Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Dresden haftasonu hayati bir üç puan aldı. Wiesbaden'i 3-2 yenerek erteleme maçı öncesi playoff'a puan farkını 3'e indirdi. Bundan sonra bir erteleme maçı daha oynayacak olan Dresden bir anda kaybetmiş gözüktüğü ligde kalma yarışına iki koluyla tuttundu. Furth, corona arası sonrası maç kazanamadı, oldukça formsuz ve hücumda etkisiz. Sezonu kapatmış gibi bir görüntüsü var takımın. Dresden için yine iyi bir fırsat ve kazanacaklarını düşünüyorum.

St. Pölten – Admira Wacker: Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı bahis yapabileceğiniz bir diğer mücadele St. Pölten – Admira Wacker karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i St. Pölten galibiyetine oynuyor. Misli.com’dan canlı yayınlanacak mücadelede karşılıklı gol olur ve 2.5 gol üzeri seçenekleri de ön plana çıkan diğer bahisler.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi de Ev Sahibinden Yana

Polten, Küme Düşme Turu’na iyi başladı. Tirol’u deplasmanda 5-0 geçip Avusturya Wien ile de berabere kaldılar. Orta alandan Ljubicic kart cezası nedeniyle yok. Admira Wacker, düşüşte. 11 gollü Sinan Bakış’ın cezalı olduğu maçta Mattersburg’a 2-0 mağlup oldular. Üretkenlikte sorunlular. Formda Polten, 3 puana yakın olan taraf.