Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş - Antalyaspor: Maç Sonucu 1

Süper Lig’de bugün de Kartal’a gönül verenlerin hasreti sona eriyor, Misli.com’da Canlı Bahis heyecanı da devam ediyor. Maç öncesi kupon oluşturan Misli.com üyelerinin %45’i Beşiktaş galibiyetinden yana… %22’lik kesim ise her iki ekibin en az birer gol bulacağını varsayarak Karşılıklı Gol Var diyor.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın cezalı olması ve Nkoudou dışında eksik yok! Tabii Siyah Beyazlılar’da bu süreçte Karius’un takımdan ayrılması ve Utku’nun kaleyi devralması herkesin kafasında kocaman bir soru işareti oluşturmuş durumda. Zira rakip Antalyaspor’da Jahovic ve Podolski gibi çok önemli gol silahları mevcut! Bu da Antalyaspor’un, Siyah Beyazlılar karşısında kaleye göndereceği her isabetli şutun ciddi bir tedirginlik ve stres yaşatma ihtimalini güçlendiriyor. Beşiktaş organize oynayan bir ekip. Açık bir futbol ve goller bekliyorum. İki ekip de fileleri havalandırmayı başaracaktır.

Bayern Münih - Monchengladbach: Maç Sonucu 1

Bundesliga’da dün perde açılmıştı, bugün de şampiyonluğun bir numaralı adayı Bayern sahaya çıkıyor… Canlı Bahis oynama imkanı yanında Misli.com’dan Canlı izlenebilecek maç için üyeler %54 gibi bir oranla ev sahibi galibiyetini seçmişler…

Misli.com Yazarı Fatih Demireli’nin Yorumu:

Bayern hafta içi kupada Frankfurt'u yenerek adını finale yazdırdı. Teknik Direktör Hansi Flick büyük bir rotasyona girmedi, büyük oranda as oyuncularını oynattı, ancak Gladbach karşısında çok kritik iki oyuncusu yok. Hem Lewandowski hem Müller cezalı. Beklentim o ki, lieri uçta Gnabry, solda Perisiç oynayacak. Müller'in yerini ise sakatlıktan dönen Thiago alacak. Gladbach'ta da önemli bir eksik var. Plea geçtiğimiz hafta kırmızı kart gördü ve bu maçta Thuram'ı yalnız bırakacak hücumda. Ligin ilk yarısındaki maçta Bayern'i yenen Gladbach yine iştahlı ama Bayern bu eksiklerle de Gladbach'ı yenecek güçte.

Mallorca – Barcelona: Maç Sonucu 2

Günün son La Liga mücadelesinde, araya lider giren Barcelona kaldığı yerden devam edebilecek mi? Bu heyecana Misli.com’da Canlı Bahisle ortak olabileceksiniz… Misli.com üyelerinin %51’i Barca yine kazanır diyor…

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Barcelona, şampiyonluk yarışında Real Madrid deplasmanında kaybetmesine rağmen 1 hafta sonra Real Madrid’in Betis’e kaybetmesiyle zirveyi tekrar ele geçirmeyi başarmıştı. Mallorca ligde son 5 maçta ligde kalabilme adına umut verici oyun ve skorla araya girmişti. Eibar deplasmanındaki 3 puan çok değerliydi. Keza içeride Alaves galibiyeti. Oran itibarıyla en güzel gözüken 2. ve 3.5 Alt.