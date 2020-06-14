 Günün En Çok Oynanan Maçları

Rizespor - Galatasaray: Maç Sonucu 2

Süper Lig’de bugün de Galatasaray sevenleriyle buluşuyor, Misli.com’da Canlı Bahis heyecanı da kesintisiz devam ediyor. Maç öncesi kupon oluşturan Misli.com üyelerinin %62’si konuk Galatasaray galibiyetinden yana…

Misli.com Yazarı Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

Bu maç öncesinde Galatasaray'ın savunma bölgesinde problemleri var. arı-Kırmızılı ekibin bu deplasmanda değişik bir kurguyla oynaması muhtemel. Ara öncesinde iyi bir çıkış yakalayan Galatasaray'ın aynı ritimde olmaması da olası. Çaykur Rize kendi sahasında rakibini mutlaka hataya zorlayacaktır. Net bir takım bahsi yapmak bence riskli. Galatasaray'ın savunmadaki problemleri nedeniyle Gol Var daha makul bir tercih olarak gözüküyor.

Real Madrid - Eibar: Maç Sonucu 1

La Liga’da Barcelona rahat kazandıktan sonra gözler bu maça çevrildi. Misli.com’da hem Canlı Bahis oynanabilecek hem de Canlı yayınlanacak maç için üyelerimiz %46 ile ev sahibi kazanır diyor…

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu:

Real Madrid bu yıl İspanya La Liga’nın en büyük şampiyonluk adayı olarak gösteriliyor. Kalan 11 maçta en kolay fikstüre sahipler. Barcelona, Sevilla ve Atletico Madrid maçlarını tamamladılar. Eibar sınavından da gollü bir galibiyetle ayrılırlar.

Real Sociedad- Osasuna: Maç Sonucu 1

Günün son La Liga mücadelesinde, bu sene Şampiyonlar Ligi’ni kovalayan Sociedad ile orta sıralarda yer alan Osasuna karşı karşıya geliyor. Misli.com’dan Canlı izleyebileceğiniz maçta Canlı Bahis de oynanabilecek. Misli.com üyelerinin %70’i ev sahibi Sociedad’ın yanında…

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Ara öncesindeki son 10 maçta 7 galibiyet alıp 3 kez kaybeden Sociedad, oyun ve performans olarak ilk 2’yi hak etti bence bu sezon. Şampiyonlar Ligi’ne katılma adına önemli avantajları var. Rakiplerinden Getafe’nin kaybetmiş olması önemli avantaj. Osasuna son 6 lig maçında sadece 2 kez kazanmasına rağmen rahatladı. Düşme potasının 9 puan uzağında 11 .sıradalar. 9 golü olan Ezequiel Avila sakat, 6 golü olan Ruben Garcia cezalı. Sociedad için ara sonrası başlangıç adına ideal rakip var. Ev sahibi kazanır. Bence handikap da düşünülmeli.