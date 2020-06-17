Günün En Çok Oynanan Maçları

Dortmund – Mainz: Maç Sonucu 1

İddaa programı Bundesliga bülteninde Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği karşılaşmaların başında Dortmund – Mainz mücadelesi geliyor. Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü ev sahibinin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Almanya Ligleri Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Haaland'in son anlarda attığı golle haftasonu Düsselorf'u deplasmanda yenen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'ni garantiledi. Şampiyonluk konusunda işini kafasından silen Dortmund'un kalan tek hedefi, ikinciliği korumak. Mainz, Corona arası sonrası ciddi bir düşüş yaşadı. Augsburg'a da yenilip işlerini zora sokmaya devam ediyorlar. Düşme potasının sadece üç puan önünde olan Mainz'ta ciddi bir sakatlik geçiren Awoniyi forma giyemeyecek. Dortmund rahat kazanır.

Leverkusen – Köln: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin yoğun ilgi gösterdiği bir diğer karşılaşma ise Leverkusen – Köln maçı. Misli.com’dan canlı yayınlanacak mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %62’si Leverkusen’in galip geleceği görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tökgöz’ün Tercihi

Galibiyet kelimesini dağarcığından çıkaran Köln için, Leverkusen de çok ama çok zor bir engel olacak. Her ne kadar formunda düşüklük yaşasa da ev sahibi, bu maçı rahat kazanabilecek durumda. Maç sonucu 1 oranı gayet cazip.

Napoli – Juventus: Maç Sonucu 2

İtalya Kupası Finali’nde Napoli ile Juventus’un karşı karşıya geleceği mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %26’sı Juve’nin galip geleceğine güveniyor. Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz karşılaşmada diğer öne çıkan bahisler ise toplam 2-3 gol ve karşılıklı gol seçenekleri.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Kupayı en son 2014 senesinde kazanan Napoli, Juventus karşısında 2012 yılındaki finalde kazanarak müzesine götürmüştü. Gattuso ile ön gördüğümüz gibi sakatların düzelmesi takım oyununda eksikleri giderdi ve olumlu sonuçlar gelmeye başladı. Savunma disiplini anlamında başarılı bir Napoli var. Bu durum tek maçlı finalde Napoli tarafında avantaj getirebilir. Juventus, uzun soluklu Chiellini ve Merih sakatlıklarının yanında Higuain ve Ramsey’in eksikleriyle sahaya çıkacak. Napoli’de Manolas ve Lobotka, sakat olan isimler. Finalde iki takımın ofansif oyun tercihi kullanması oldukça zor. Aynı zamanda oyun yapıları ile orta skora yatkın olan iki takımın finalini izleyeceğiz. Öncelikli tavsiyem TGS 2,3 olacak. Beraberlik seçimi ise değerli bir bahis olarak karşımıza çıkıyor. Maçın uzatmaya gitmeden penaltı atışlarına geçecek olması bu bahsi kuvvetlendirecek. Skor tahminin ise 1-1’lik sonuç olacak.

Manchester City – Arsenal: Maç Sonucu 1

Premier Lig’e verilen ara bu akşam oynanacak erteleme maçlarıyla sona ererken siz de canlı bahis heyecanına Misli.com ile ortak olabileceksiniz. Manchester City ile Arsenal’in kozlarını paylaşacağı mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %33’ü ev sahibi ekibi favori görüyor. Diğer öne çıkan bahislerde ise 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol seçenekleri göze çarpıyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Manchester City ara öncesinde yüksek skorlu maçlara imza atamıyordu. Ligde oynadıkları son 5 maçın da alt tamamlandığını unutmamak gerek. Bu süreçten futbolcuların fiziksel olarak nasıl çıktıklarını tahmin edebilmek zor. Arteta takımın başına geldikten sonra iyi bir hava yakalayan Arsenal ligde oynadığı son üç maçını da kazanmıştı. Özellikle hazırlık döneminde Lacazette'in takımın en formda isimlerinden biri olduğunu belirtelim. Nicolas Pepe de takıma oturdu. Normalde iki takımın da gol atabileceği bir karşılaşma beklenebilirdi. Ama dediğim gibi takımların son fiziksel durumlarını bilebilmek mümkün değil. Bu nedenle gol aralığı oynamak daha makul olabilir. Tercihim 2-3 Gol.