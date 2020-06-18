Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid – Valencia: Maç Sonucu 1

La Liga’da heyecan Real Madrid – Valencia maçıyla devam ediyor. Misli.com’dan canlı izlenebilecek mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Analizi

Real Madrid, Eibar karşısında galibiyete ilk yarıda bulduğu 3 golle uzandı. Valencia ise 10 kişi kalan Levante karşısında öne geçmesine rağmen galibiyeti koruyamayıp sahadan 1 puanla ayrıldı.

Valencia, şampiyonluk hedefi olan Real Madrid’e direnemez. Zidane’ın ekibi bu maçtan 3 puan alır.

Alanyaspor – Antalyaspor: Maç Sonucu 1

Türkiye Kupası’nda son finalist Alanyaspor – Antalyaspor maçıyla belli oluyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %21’i ev sahibi Alanyaspor’un kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Ev sahibi ekip lige Başakşehir mağlubiyetiyle döndü ama o karşılaşmada kaleci Mert'i geçemedi. Pozisyona girmekte sıkıntı yaşamadılar. İlk kez Türkiye Kupası'nda final oynamaya bu kadar yakınlar ve 1-0'ın avantajını kullanacaklar. Antalya deplasmanda Beşiktaş'ı yendiği maçta 4 hücumcusuyla başladı oyuna ve devrede 2 gol buldu. Tur için 2 farka ihtiyaçları var. Final öncesi son virajda iki takım da gol atar.

Holstein Kiel – Dynamo Dresden: Maç Sonucu 1

Misli.com’da günün en çok oynanan maçlarından biri de Holstein Kiel – Dynamo Dresden karşılaşması. Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz bu mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i Kiel’in kazanacağını öngörüyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Görüşü

Düşme hattının en güvencesiz takımı Dresden için çanlar artık çok yüksek çalıyor. Can havliyle bu maçlardan puan çıkarmak zorunda. Son haftalarda çok kötü sonuçlar alan Kiel ise rahat konumda. Maçın temkinli başlayacağını düşünüyorum.