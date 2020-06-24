Günün En Çok Oynanan Maçları

Real Madrid – Mallorca: Maç Sonucu 1

La Liga’da ezeli rakibi Barcelona ile kıyasıya bir şampiyonluk yarışı veren Real Madrid Misli.com’dan canlı izleyebileceğiniz maçta Mallorca ile karşılaşacak. Misli.com’dan tek maç ve canlı bahis seçenekleriyle oynanabilen mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %42’si Eflatun Beyazlıların kazanacağı görüşünde.

Caner İşbeğendiren’in Tercihi de Real Madrid’den Yana

Real Madrid, korona arasından sonra gümbür gümbür döndü. 3’te 3 yapıp liderlik koltuğunu ele geçiren Zidane’ın ekibi, şimdi daha motive. Mallorca’yı son 3 haftada da izledim. Gol yollarında bir hayli etkisizler. Real Madrid’in sorunsuz bir galibiyete imza atmasını bekliyorum.

Manchester United – Sheffield United: Maç Sonucu 1

Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği bir diğer maç ise Manchester United – Sheffield United karşılaşması. Bu heyecan dolu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %50’i Kırmızı Şeytanların 3 puanı alacağı görüşünde.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Bu sezonki Sheffield mucizesinin başrolünde hem kadro istikrarı, hem de özellikle savunma istikrarı yatıyor. Newcastle önünde Egan kırmızı kart görünce dağıldılar. O'Connell ile ikisi takımın omurgasıydı haftalarca. Egan bu maçta yok, O'Connel da belirsiz. Man Utd, Tottenham deplasmanında Pogba girince daha da hareketlenip penaltıyı buldu ve 1-1'i kaptı. Daha iyilerdi ama kazanamadılar. Sheffield karşısında kazanırlar. Aynı zamanda goller bekliyorum.

Inter – Sassuolo: Maç Sonucu 1

İddaa programı Serie A bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Inter – Sassuolo karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin tam 61’i Inter’i favori görüyor. Sonucu merakla beklenen mücadelede diğer öne çıkan bahisler ise 2.5 gol üstü ve ilk yarı Inter galibiyeti olarak göze çarpıyor.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

İki takım arasında son 10 maçta 7 kez kazanan tarafın Sassuolo olması ilginç gelebilir. Fakat bu düzen Conte'li İnter sonrası bozulmuştu. Sampdoria galibiyeti zor olsa da kazanmak İnter adına son derece önemli. Şampiyonluk şansları hala devam ediyor. Sassuolo, Atalanta deplasmanında bozguna uğradı. Ara sonrası oyuncuları en çok motive etme konusunda sorun yaşayacak takımlardan birinin Sassuolo olacağını düşünüyorum. Pandemi sürecinde sorun yaşadılar ve sıralamada şimdilik iyi durumdalar. İnter’de Brozovic’in durumu maç saatinde netlik kazanacak. Sensi, sakat ve kadroda olmayacak. Sassuolo’da ise savunmanın önemli ismi Romagna tek eksik. Şampiyonluğun önemli adaylarından biri olarak gördüğüm İnter’in hata yapacağını sanmıyorum. Sampdoria maçı gibi zor olacak ama kazanan taraf İnter olacaktır.