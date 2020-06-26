Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş – Konyaspor | Maç Sonucu 1

Denizli’den 5 gol ve 3 puanla dönen siyah beyazlılar, Konyaspor’u konuk ediyor. Süper Lig’de haftanın açılış maçına Misli.com’da tek maç ve canlı iddaa oynamak mümkün. Üyeler, maç öncesi tercihlerde %38’lik oynanma oranıyla Beşiktaş galibiyeti diyorlar.

Ali Naci Küçük’ün yorumu

Beşiktaş’ta Adem Llajic ve Lens bu maçta forma giyemeyecek. Ayrıca siyah beyazlı kulüp yapılan testlerde ismini açıklamadığı iki futbolcusunun COVİD-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Bu gelişme takımı moral olarak negatif etkileyecektir. Aynı zamanda rakip Konyaspor, Süper Ligde kalmak adına final maçlarına çıkıyor. Bu karşılaşmada garanti bir tercihe giderek Konyaspor, Beşiktaş’a iki farklı kaybetmez diyorum. Ancak biraz risk almak isteyenler bana göre Konyaspor’a çifte şans oynayabilir.

Juventus – Lecce | Maç Sonucu 1

Serie A’da Lider Juventus, son üç resmi maçında kalesini gole kapattı. Milan’a 4-1 kaybeden Lecce ise şimdi güçlü rakibi karşısında puan çıkartabilecek mi? Misli.com’da canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadeleye üyeler , %34 oynanma oranıyla Juventus galibiyetini kuponlarına yazmış durumdalar.

Caner İşbeğendiren’in yorumu

Pandemi sonrası 3 resmi maç oynayan Juve, 3 maçta da kalesini gole kapattı ki bunlardan ikisinde rakipler Milan ve Napoli idi. Lecce’nin son Milan maçında nasıl döküldüğünü gördük. Juve’nin gol yeme şansının düşük olması ve sıkıştırılmış fikstür sebebiyle Juve’nin tek taraflı gol sayısında 3-4’ü aşmayağını düşünüyorum. 1 ve 4.5 altı ikilisini tavsiye edeceğim.

Sevilla – Real Valladolid | Maç Sonucu 1

La Liga’da Şampiyonlar Ligi’ne gitme biletini kazanmaya çalışan Sevilla, Düşme potasından biraz uzaklaşan Valladolid’i konuk ediyor. Misli.com’da canlı iddaa oynayıp aynı sırada canlı izleyebileceğiniz mücadeleye üyelerin maç önü tercihi %44 oynanma oranıyla Sevilla galibiyeti.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Valladolid, pandemi sonrası 4 maçta 5 puan alarak 34 puana yükseldi ve düşme potasının 8 puan uzağına şimdilik demir attı. Golcülerinden Sergio Guardiola'nın durumu belirsiz. Sevilla ise 4 maçta sadece 1 kez kazanarak Şampiyonlar Ligi koltuğuna pek çok takımın iştahının kabarmasına neden oldu. Zor maç ve tempo yoğun. Az gol bekliyorum.