Günün En Çok Oynanan Maçları

Gençlerbirliği – Kasımpaşa | 2,5 Gol Üstü

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Pazartesi günü Gençlerbirliği ve Kasımpaşa, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %17’si maçta en azından 3 gol atılacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %15 ile maçta en azından 4 gol atılacağı yönünde.

Ali Naci Küçük’ün Yorumu:

Ateş hattında olmasa da yakınında yer alan iki ekip karşılaşacak. 16.sıradaki Konyaspor ile Gençlerbirliği’nin arasındaki puan farkı 4. Kasımpaşa ise 5 puan önünde. Yani iki ekibinde alacağı bir galibiyet ya da puan onları ligde kalma yolunda iyice rahatlatacak. Kasımpaşa rakibi kim olursa olsun skor üretebilen bir takım ve bu görüntülerinden kopacaklarını zannetmiyorum. Gençlerbirliği’nin de onlara destek olacağını düşünerek iki takımın skor üreteceğini görüşündeyim.

Maritimo – Benfica | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Portekiz Premier Lig maçında Pazartesi günü Maritimo ve Benfica, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Canlı İzle imkânının olduğu maçta Misli.com üyelerinin %36’sı maçı konuk ekip Benfica’nın maçı kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %28 ile maçta en azından 3 gol atılacağı yönünde.

Burak Sarıarslan’ın Yorumu:

Konuk ekip Benfica için ölüm kalım maçlarından bir tanesi. Geçen hafta hiç hesapta olmayan bir mağlubiyet aldılar ve pandemi sonrasında lige geri döndüklerinden beri hem oyun hem de puan anlamında kötü gidişlerine devam ediyorlar. Ev sahibi Maritimo’nıun ise bambaşka dertleri var. Düşme hattından kurtulmak için bu hafta sahaya çıkacaklar ama güçlerinin yetmesini beklemiyorum. Bu kadar önemli bir karşılaşmada Benfica sorun yaşamadan geçen haftayı telafi edecektir.

Getafe – Real Socieded | Karşılıklı Gol Var

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz İspanya La Liga karşılaşmasında Pazartesi günü Getafe ve Real Sociedad, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün en çok oynanan 3. maçında Misli.com üyelerinin %25’i maçında her iki takımın da gol atacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %14 ile maçta ev sahibi Getafe’nin kazanacağı yönünde.

Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Pandemi dönüşü sonrasının en kötü ve tek kelimeyle hayal kırıklığı performansı gösteren iki takımın maçı. İkisi de ara öncesinde müthiş ilerliyorlardı. Ancak dönüş sonrasında Getafe 4 maçta 3 puan, Sociedad ise 4 maçta sadece 1 puan alabildi. Bu maça bahis yapmak zor. Ancak tek denebilecek cezbedici seçenek iki takımın da savunma cezalılarını görünce 2.20 oranla üst.