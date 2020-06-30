Günün En Çok Oynanan Maçları

Torino – Lazio: Maç Sonucu 2

Misli.com’da günün en çok tercih edilen maçı Torino – Lazio karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %47’si konuk ekibin galibiyetinden yana. Misli.com’dan canlı bahis yapabileceğiniz maçta diğer öne çıkan bahisler ise 2.5 gol üstü ve karşılıklı gol seçenekleri.

Misli.com Serie A Uzmanı Ozan Gür’ün Yorumu

Torino için pandemi sonrası umutlu olmadığımı belirtmiştim. Cagliari deplasmanında iyi oyuna rağmen savunmadaki hatalar sebebiyle kaybetti. Lazio'nun Fiorentina karşısındaki geri dönüşü moral anlamında faydalıydı. Şampiyonluk için bu tarz galibiyetler öz güven getirecektir. Seyircisiz maçta Lazio, avantajı lehine çevirecek şansı bulacaktır. Lazio galibiyeti, programın değerli seçimlerinden biri olacak.

Genoa – Juventus: Maç Sonucu 2

İtalya Serie A’da günün bir diğer öne çıkan maçı Genoa – Juventus karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü Torino ekibinin mücadeleyi kazanacağı görüşünde. Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynayabileceğiniz karşılaşmada 1.5 gol üstü ve 2.5 gol üstü seçenekleri de ön plana çıkıyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Sarri’nin öğrencileri 2’de 2 ile dönerken, en yakın takipçisi Lazio ile de 4 puanlık farkı korumaya devam etti. Juve’yi Genoa sınavının ardından zorlu bir periyot bekliyor. Dolayısıyla şu sıkışık fikstürde Genoa’nın güçlü rakibine çelme takma şansını düşük görüyorum. Juve 3 puanı koparır.

Barcelona – Atletico Madrid: Maç Sonucu 1

İspanya La Liga’da zirveyi yakından ilgilendiren maçta Barcelona evinde Atletico Madrid ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zaman canlı seyredebileceğiniz mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i ev sahibi Barcelona’nın kazanacağı görüşünde. Kritik karşılaşmada karşılıklı gol olur ve 2.5 gol üstü seçenekleri de öne çıkan diğer bahisler.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Barcelona, Celta maçında büyük bir fırsat tepti. Real Madrid de kazanınca puan farkı 2'ye yükseldi. Ama Barcelona da bu işin peşini bırakmayacaktır. Atletico Madrid yine iyi savunma yapıp, rakibin hatasını kovalayacak. Katalanlar içerde 16'da 15 yaptı. Bu sezon kendi sahasında yenilgileri bulunmuyor. Yine kazanırlar.