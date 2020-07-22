Günün En Çok Oynanan Maçları

Manchester Utd – West Ham Utd: Maç Sonucu 1

Hafta sonu sezona noktayı koyacak Premier Lig’de, Şampiyonlar Ligi umudunu devam ettiren Manchester Utd, son günlerin formda ekibi West Ham’ı konuk edecek. Misli.com’da Canlı Bahis oynanabilecek maç öncesinde bahis yapan üyelerin tercihi %70 gibi bir oranla Ev Sahibi Kazanır’dan yana!

Misli.com Yazarı Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

Aradan sonra iyi bir çıkış yakalayan Manchester United, ligi ilk dört takım içinde tamamlamak istiyor. Son olarak yarı finalde Chelsea'ye 3-1 mağlup olup kupa defterini de kapadılar. West Ham ise son iki maçta 7 gol attı. Oldukça formdalar. United'ı zorlayacaklardır. Karşılıklı gol bekliyorum.

SPAL – AS Roma: Maç Sonucu 2

Serie A’da Avrupa biletini almak için ilk 6’da kalmayı hedefleyen Roma’nın lige veda eden SPAL deplasmanına çıktığı karşılaşmada, Canlı Bahis öncesinde kuponlarını oluşturan Misli.com üyelerinin %86’sı Roma deplasmanda kazanır, diyor!

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Küme düşen ilk ekip SPAL oldu. En son Brescia’ya da kaybeden SPAL’in, sezon sonuna kadar rakiplerinden puan koparabilmesi zor görünüyor. Roma, Inter’e kaybetmedi ve 5.liğini korumaya devam ediyor. Roma’nın hata yapmasını beklemiyorum.

Liverpool – Chelsea: Karşılıklı Gol Var

Premier Lig’de gecenin süper kapışmasında şampiyon Liverpool, kupada finale adına yazdıran moralli Chelsea’yi ağırlayacak. Canlı Bahis imkanı olan maçta önceden oynanan bahislere göz attığımızda üyelerin %15’i Karşılıklı Gol Olur tercihinde bulunurken, %14’ü Liverpool evinde Kazanır tercihinde bulunmuşlar!

Misli.com Yazarı M. Fevzi Tanırlı’nın Yorumu:

Kırmızılar adına muhteşem sezonun Anfield’daki son maçı. Burnley ve Arsenal maçlarındaki kayıplarla 100 puan barajı şansını ve iç saha galibiyet serisi rekorunu kaçırdılar. Hem Burnley maçında hem de Arsenal önünde Salah başta olmak üzere çok fırsat kaçırdılar. Chelsea, Man Utd’I kupada yenip finale yükseldi. Lampard, gençlerden ve tecrübelilerden güzel bir karışımı sezon boyunca başarılı şekilde uyguladı. Son 2 haftaya üçüncü sırada gireceklerini İngiliz medyası dahil otoriteler beklemiyordu. Gollü maç izleriz. Alternatifler İY 1.5 ÜST ve 10.5 üst korner.