Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe – Rizespor | 02 Çifte Şans

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Cumartesi günü Fenerbahçe ve Rizespor, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %29’u maçta konuk ekip Rizespor’un kaybetmeyeceğini düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %17 ile konuk ekip Rizespor’un kazanacağı yönünde.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Sarı Lacivertliler, derbi mağlubiyetiyle birlikte resmen sezonu noktaladı. Ceza sınırındaki tüm oyuncuların da kart görüp sezona nokta koyması, yönetim ve taraftar cenahında ayrı bir tepki konusu oldu. Fenerbahçe’de bu maçta köklü bir kadro revizyonu bekliyorum. Ömer Faruk, Ferdi, Allahyar, Gürkan, Murat Sağlam, Muhammet ve Cenk gibi genç isimlerin şans bulma ihtimali güçlü. Rizespor büyük bir ihtimal kurtarmış gibi görünse de, hala bir küme düşme ihtimalleri mevcut. Yeni Malatyaspor’un puan kaybına ek, Denizli’nin kaybedip ve Kayseri’nin kazanması Rize’yi düşürüyor! Bu yüzden, Rize’nin kendi bağını kendi kesmesi lazım. Yeni Malatya mücadelesiyle büyük ölçüde yolu yarılayan Rize, son virajda Kadıköy’den puan çıkarmak zorunda. Sezonu tamamlamış, motivasyonu tükenmiş ve genç ağırlıklı bir Fenerbahçe önünde istedikleri puan ya da puanları alarak, matematiksel olarak lige tutunmayı başaracaklardır.

Kayserispor - Trabzonspor | 1,5 Gol ÜST

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Cumartesi günü Kayserispor ve Trabzonspor, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen ikinci maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %21’i maçta en azından 2 gol atılacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %19 ile ev sahibi Kayserispor’un maçı kazanacağı yönünde.

Ertan Süzgün’ün Yorumu:

Oynadığı son 3 maçta tek puan alabilen Kayserispor’un işi çok zor. Kazanmaları da yetmeyebilir. Cezalı Mensah görev alamayacak. Trabzonspor’da Hüseyin Çimşir ile yollar ayrıldı. Takımı yardımcı antrenör Eddi Newton hazırladı. Konuk takım gollü maçlara imza atıyor. Son 4 maçları üst bitti. Kayserispor da can derdinde, skor üreteceklerdir. Fileler en az 3 kez havalanır.

Denizlispor – Ankaragücü | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Cumartesi günü Denizlispor ve Ankaragücü, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen üçüncü maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin %45’i maçta ev sahibi Denizlispor’un kazanacağını düşünüyorlar. Bu maça en çok oynanan ikinci bahis ise %22 ile ev sahibi Denizlispor’un kaybetmeyeceği yönünde.

Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

Denizlispor bu maçtan puan alırsa, diğer karşılaşmaların sonuçlarına bakmadan Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. Ankaragücü'nün ise geçen hafta ligden düşmesi kesinleşmişti. Haliyle Denizlispor için büyük önem taşıyan bir karşılaşma. Onlar için sezonun en önemli mücadelesi. Dirençsiz ve gardı düşmüş rakipleri önünde kazanmalarını bekliyorum.