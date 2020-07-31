Günün En Çok Oynanan Maçları

Brooklyn – Orlando | Maç Sonucu 2

NBA’da günün heyecanı Brooklyn – Orlando mücadelesiyle başlıyor. Misli.com’da canlı izleyip aynı esnada canlı bahis oynayabileceğiniz mücadeleye üyeler şimdiden tercihlerini yaptılar. %41 oynanma oranıyla 1,5 handikaptan Orlando kazanır diyorlar.

Orçun Konaklılar yorumu

Karşılaşmayla ilgili en önemli nokta herhalde Brooklyn Nets'in eksikleri olacak. Kevin Durant ve Kyrie Irving'in yanı sıra Spencer Dinwiddie, Wilson Chandler, Taurean Prince ve DeAndre Jordan'dan yoksun durumdalar. Orlando'da ise Al-Farouq Aminu yok sezon genelinde olduğu gibi. Onun dışında Jonathan Isaac döndü. Aaron Gordon'ın durumu tam anlamıyla netleşmiş değil ama oynaması bekleniyor. Doğu Konferansı'nda 7. sıra adına önemli bir maç. Orlando'nun favori olduğu aşikar. Fakat hazırlık maçlarındaki görüntüleri bende yüksek skorlu bir karşılaşma beklentisi yaratıyor. Bu nedenle üst seçeneğini öneriyorum.

Paris Saint Germain – Lyon | Maç Sonucu 1

Fransa Lig Kupası’nda Final mücadelesi. Saat 22:10’da başlayacak mücadeleyi Misli.com’da canlı izleyip aynı anda canlı bahis de oynayabileceksiniz. Misli.com üyeleri %50 oynanma oranı ile Paris Saint Germanin’in 90 dakika sonucunda kupayı müzesine getireceğini öngörüyor.

Burak Sarıaslan’ın yorumu

Şampiyonlar Ligi’nde yollarına devam eden iki takım, Fransa Lig Kupası finalinde karşı karşıya geliyor. Pandemi nedeniyle sona eren Ligue 1’de maç yapamadıkları için bu dönemi hazırlık maçlarıyla geçiren iki takım da pek hazır bir görüntü sergilemedi. Ev sahibi olarak belirlenen Paris temsilcisinde MBappe’nin sakatlığı bulunuyor ama en önemli oyuncularının yokluğunda bile yeri doldurulacak bir kadroya sahip olmaları, sorun yaşamayacakları anlamına geliyor. Lyon’da herhangi bir eksik bulunmuyor ama bu onların favorisi olduğu anlamına gelmiyor tabi. Tek maç olunca ve işin içinde kupa olunca normalde motive olmakta zorlanan PSG oyuncuları kendilerini maça daha fazla veriyorlar. Şampiyonlar Ligi öncesi en ciddi sınavlarının bu maç olacağını da düşünürsek, keyifli bir 90 dakika ve çok büyük bir ihtimalle tek farklı bir Paris galibiyetine şahit olacağız.

Portland – Memhis | Ev Sahibi Toplam Sayı 109,5 ÜST

Bu akşam 23:00’de başlayacak NBA mücadelesine misli.com üyeleri %43 oynanma oranıyla Ev Sahibi Portland’ın 110 sayıya ulaşabileceğini düşünüyorlar. Misli.com’da canlı izleyip canlı idaa oynayabileceğiniz mücadeleye siz de bahis yaparak bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Gökhan German’ın yorumu

Portland, kazanırsa 8. sıradaki Memphis'e bir adım daha yaklaşacak ve Play-Off iddiasını sürdürecek. Pandemi döneminde sakat oyuncuları iyileşti. Trevor Ariza ve Rodney Hood dışında önemli eksikleri yok. Memphis'te Justie Winslow, Jontay Portar sakat. Portland oynadığı 3 hazırlık maçını da kaybetti. Bugün galibiyete daha çok ihtiyaçları var ama iki denk takımı mücadelesinde taraf bahsi zor görünüyor. İki takımın da dikkatli oynayacağını düşünüyorum. Çok yüksek skor çıkmaz. 231.5 alt tercihini öneriyorum.