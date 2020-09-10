Günün En Çok Oynanan Maçları

Lens – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2



İddaa bülteninde günün en çok tercih edilen maçında Paris Saint Germain deplasmanda Lens ile karşılaşacak. Misli.com’dan canlı seyredebileceğiniz mücadeleye bahis yapan Misli.com üyeleri konuk ekip PSG’nin galibiyetine oynuyor.



Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Analizi



PSG’de tam 5 isim, Covid-19 testleri pozitif çıktığı için Ligue 1'de yeni sezonun ilk maçında forma giyemeyecek. Kylian Mbappe, Keylor Navas, Angel Di Maria, Mauro Icardi ve Neymar'ın yokluğu hem kaleyi hem de hücumu ciddi şekilde alternatifsiz bırakmış durumda. Navas'ın korona süreci derken kale için tek çözüm daha önce hiç PSG forması giymemiş 2000 doğumlu Garissone Innocent olacak. Eric Maxim Choupo-Moting belirsizliği, Edinson Cavani'nin ayrılışı; Mbappe, Neymar ve Icardi'nin karantina süreci de hücumun merkezinde 2002 doğumlu Arnaud Kalimendo'yu izlememize vesile olacaktır.

Orebro – Malmö: 2.5 Gol Üstü



İsveç Allsvenskan’da heyecan Orebro – Malmö maçıyla sürerken bu karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri gollü bir mücadele beklentisinde.



Misli.com Yorumcusu Emrah Çetin’in Tercihi



Örebro sezon başından bu yana ilk kez tam kadro. Yoğun da bir takvim yaşanacağından enerjiyi kontrollü kullanmaları şart. İç sahadaki maçta Örebro az ama öz gitmişti rakip kaleye. Şimdi tehlikeli silahların sayısı arttı. Suni çim avantajları da olacak. Malmö maçlarında bol pozisyona güvenmek altı dolu bir beklenti ve Örebro'daki gelişmeler de bu beklentiyi destekler nitelikte. 3 gol çıkar.

HIFK – Helsinki: 2.5 Gol Üstü



İddaa programında günün bir diğer öne çıkan maçı HIFK-Helsinki karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri bu mücadelenin de gollü geçmesini bekliyor.



Misli.com Yorumcusu Emrah Çetin’in Tercihi



Adından da anlaşılacağı üzere karşılaşma derbi ama Hifk bölgenin ufak ekibi. Ancak kadrolarında gösterdikleri kalite artışıyla geçmiş yıllara nazaran daha tehlikeli bir ekip oldular. İki ekip arasındaki 11 derbide Hifk sadece 1 kez galip gelebildi. Hem Honka hem de Inter Turku sınavlarını daha başarılı geçen Hifk için bu kez derbi daha anlamlı. Vejle ile aralarındaki anlaşma sayesinde Brezilyalı isimlerin kiralanması kadroya ekstra katkı sağlıyor. Kötü haber şu ki o isimlerden Henrique Vejle'ye geri döndü. Bu bir sorun yaratabilir uzun vadede. Helsinki çok formda. Zaten kadro kalitesiyle bu yılın ağır favorisi konumundalar. Arkalarında iki güçlü rakip var ve hata yapmamak durumundalar. Derbide golcüler sahne alır ve en az 3 gol izleriz.