Günün En Çok Oynanan Maçları

Hatayspor – Başakşehir: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok oynanan maçı Hatayspor – Başakşehir karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Analizi

Geçen yılın iki şampiyonu karşı karşıya... Elbette Süper Lig’in şampiyonu Başakşehir, seviye olarak çok daha yukarıda. Kadroyu da korumayı başardıkları için geçen sezonun esintilerinin bu maçta da sürmesi olası. Hatay’ın Süper Lig’e uyum sağlaması zaman alabilir. Başakşehir’i kazanmaya yakın görüyorum.

Zenit – Arsenal Tula: Maç Sonucu 1

Misli.com’dan canlı izlenebilecek karşılaşmada Zenit evinde Arsenal Tula’yı konuk edecek. Bu karşılaşmayı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin tercihi ise Zenit galibiyeti.

Misli.com Yorumcusu Halil Demirkan’ın Tercihi

Ligdeki son 2 maçında kayıplar yaşayan Zenit, liderliğini kaptırdı. Zenit, lige kötü başlayan Arsenal Tula karşısında kendi evinde galip ayrılarak tekrardan çıkışa geçmek isteyecek. Zenit'in mücadeleden galip ayrılmasını bekliyorum.

Brighton – Chelsea: Maç Sonucu 2

Günün en çok tercih edilen maçlarından Brighton – Chelsea karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyeleri konuk ekip mavililerin kazanacağı yönünde tercihte bulunuyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Analizi

Brighton'ın bu sezonki en önemli transferi Liverpool'da şans bulamayan Adam Lallana oldu. Onun dışında çarpıcı bir transfer dönemi geçirmediler. Chelsea ise Timo Werner, Hakim Ziyech Thiago Silva gibi önemli yıldızlarıyla adeta sınıf atladı. İki takım arasında ciddi bir kalite farkı var. Chelsea'nin ilk maçta hata yapabileceğini sanmıyorum.