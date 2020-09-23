Günün En Çok Oynanan Maçları

Olympiacos - Omonia | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Çarşamba günü Olympiacos ve Omonia, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibininin kazanacağını düşünüyorlar.

Kerim Can Özdal’ın Yorumu:

Güney Kıbrıs ekibi Omonia, önceki turda Kızıl Yıldız'ı elerken zorlandı. İç sahada oynadıkları maçın 120 dakikası berabere bitti, penaltılarla turu geçebildiler. Savunmada eski Trabzonsporlu Hubocan, kalede eski Fenerbahçeli Fabiano var. Fabiano, Kızıl Yıldız maçında başarılıydı. Ancak bu kez Güney Kıbrıs temsilcisinin işi çok daha zor çünkü güçlü Olympiakos'a konuk olacaklar. Yunanistan temsilcisi Holebas, M'Vila, Valbuena ve El Arabi gibi isimlere sahip. Tecrübe ve kalite olarak rakibin çok önündeler. '1 ve 1.5 üstü' tercihi ideal.

KAA Gent – Dinamo Kiev | Çifte Şans X2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Çarşamba günü KAA Gent ve Dinamo Kiev, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 2. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta konuk ekibin kaybetmeyeceğini düşünüyorlar.

Caner İşbeğendiren’in Yorumu:

Rapid Wien ve Mouscron galibiyetleriyle bir nebze silkelenen Gent, hala daha tam anlamıyla toparlanmış değil. Lucescu ile müthiş bir başlangıç yapan Dinamo Kiev ise formda günler geçiriyor. Shakhtar ve Alkmaar maçlarında baskın taraf olmalarından ötürü, Gent’in bu formuyla işinin kolay olmayacağı da aşikar. Dinamo Kiev açısından en sağlam seçenek, gol bulmaları olacak.

Molde – Ferencvaros | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Çarşamba günü Molde ve Ferencvaros, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 3. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı ev sahibi ekibin maçı kazanacağını düşünüyorlar.

Emrah Çetin’in Yorumu:

Molde 8 günde 3.maçına çıkacakken, hafta sonu lig maçı oynamayan Ferencvaros bu süreçteki 2.maçını oynayacak. Molde'nin Güney Kıbrıs'taki Karabağ maçınının 120 dakika sürdüğünü de belirtmek gerek. Bu da daha hazır, dinlenmiş ya da konsantre tarafın Ferencvaros olacağına işaret. Maçın iki ayak üzerinden oynanacağını hatırlatalım. İlk maç suni çimde, Molde'nin evinde. Valerenga ile ligde oynadıkları maçta birçok as ismi dinlendirdiler. En son 20 yıl önce Şampiyonlar Ligi gruplarına kalan camiada odak noktası tamamen bu eşleşme. Ferencvaros'un hasreti ise daha fazla, 25 yıl. Nguen ve Boli gibi Norveç futbolunu yakından tanıyan, formda golcülere sahipler. İlk turda bir diğer Nordik takımı Djurgarden'ı iç sahada 2-0 ile geçmişlerdi ancak bu kez hem deplasmandalar, hem de rakibin kalitesi daha yüksek. Molde'yi galibiyete bir adım daha yakın görüyorum.