Günün En Çok Oynanan Maçları

Rangers – Galatasaray: Maç Sonucu 1

Temsilcimiz Galatasaray’ı Misli.com’da Canlı izleyebileceğiniz bu Avrupa sınavında, aynı zamanda Canlı Bahis heyecanına da ortak olabileceksiniz. Maç önü bahislerine göz attığımızda Misli.com üyelerinin ilk tercihinin ev sahibi galibiyeti olduğunu görmekteyiz.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fatih Terim’in dünkü basın toplantısında ifade ettiği gibi ‘Şampiyonlar Ligi maçı’ gibi bir eşleşme ve kıran kırana geçecek 90 dakika bizleri bekliyor. Galatasaray’ın işi çok ama çok zor! Bu sezon çıktığı 11 maçta 9 galibiyet ve 2 beraberlik alan Rangers çetin bir rakip. Arda Turan geçirdiği soğuk algınlığı nedeniyle kadroda yok. Sahaya çıkacak 11 ile alakalı aldığımız bilgiler de tercihlerinize ışık olması adına lazım. Fatih Terim ideal 11’ine yakın bir kadro sahaya sürecek. Fatih-Omar-Marcao-Luyindama-Linnes-Taylan-Etebo-Belhanda-Babel-Feghouli ve Falco 11’i ile Terim’in Rangers karşısında takımını sahaya sürmesini bekliyoruz. İskoç ekibi seyircisiz olsa da kendi sahasında oynamanın da avantajına sahip. Gollü bir 90 dakika bekliyorum. Galatasaray da mutlaka skor bulacaktır. 2.5 üstü bu karşılaşma için ideal bir seçim olacaktır.

Rio Ave – Ac Milan: Çifte Şans 02

Misli.com’da Canlı Bahis yağmurunun devam ettiği gecenin bir diğer Avrupa Ligi elemeleri mücadelesinde, önceki turda Beşiktaş’ı eleyen Rio Ave, İtalyan temsilcisi Milan’ıkonuk ediyor. Maç öncesinde bu maç için Misli.com üyelerinin öncelikli tercihi konuk ekibe 02 Çifte Şans tanımak olmuş…

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

Milan için bu maçın önemini anlatmak gerekirse tüm sezonun moral ve motivasyonu bu maça bağlı. Pandemi sonrası gelen iyi sonuçlar ve takım ruhundaki yükseliş Milan’ın geleceğine dair planlarını değiştirdi. Bu yüzden Avrupa’da kalıcı olmak önemli. Rio Ave, temsilcimiz Beşiktaş’ı eleyerek Milan’ın rakibi oldu. Savunmaya dönük oyunda iyi olduklarını söyleyebiliriz. Fakat bireysel etkinlikleri fazla olan takımlar karşısında sıkıntı yaşamaya müsait bir kadroları var. Milan’da Hakan başta olmak üzere yükseliş gösteren, arzulu görüntü veren bir çok isim var. İtalyanlar bu tür maçları sever ve sonuca gitmeyi başarır. 90 dakika sonunda kazanan tarafın Milan olacağını düşünüyorum.

Sevilla – Levante: 2,5 Üstü

Misli.com’da Canlı yayınlanan La Liga maçlarından Sevilla – Levante mücadelesine de hem izleyip hem Canlı Bahis yaparak heyecanı yaşayabilirsiniz… Misli.com üyelerinin en çok tercihlediği bahisler arasında bu karşılaşmada da 2,5 Gol Üstü seçeneğini görmekteyiz.

Misli.com Yorumcusu M. Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Sevilla zorlu Avrupa Ligi ve ardından da Bayern ile Süper Kupa serüveninin ardından sezonun ilk maçında ligin yenisi Cadiz önünde deplasmanda 3-1 kazandı. 2. Yarının başında geriye düştüler. Berabere mi bitiyor derken 90 ve 94’te attıkları gollerle kazandılar. Barça’dan gelen eski oyuncuları Rakitic gol siftahını da yaptı. Levante’nin 2 maçında 10 gol izlendi. Keyifli maçlar izleterek başladılar. Valencia’dan 4 yediler ancak hafta sonunda Osasuna deplasmanında 3-1 kazandılar. Sevilla kazanır ve yine gollü geçer.