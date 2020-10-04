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04.10.2020 - 14:23 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Kasımpaşa – Galatasaray | Maç Sonucu 2

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz Türkiye Süper Lig maçında Pazar günü Kasımpaşa ve Galatasaray, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta konuk ekibin kazanacağını düşünüyorlar.

Ertan Süzgün’ün Yorumu:

Galatasaray, Gaziantep FK ve Başakşehir galibiyetleriyle sezona iyi başlamıştı. Derbide de Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldılar. Hafta arası da UEFA Avrupa Ligi play-off karşılaşmasında Glasgow Rangers ile karşılaştılar. 2-1 kaybeden sarı kırmızılılar, Avrupa’ya veda etti. Ahmet Çalık’ın takımdan ayrılması gündemde. Jimmy Durmaz da Karagümrük’e kiralandı. Kasımpaşa, 3 maçta 2 yenilgi aldı. Cezalı Anıl Koç bu maçta görev alamayacak. Yorgun Galatasaray karşısında Kasımpaşa’nın skor üretme şansı yüksek. Karşılıklı goller izleriz.

Juventus – Napoli | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz ve Canlı İzleyebileceğiniz İtalya Serie A Ligi maçında Pazar günü Juventus ve Napoli, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 2. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibinin kazanacağını düşünüyorlar.

Berkuk Ünyay’ın Yorumu:

Sezonun şampiyonluk adaylarından Juventus, kaldığı yerden devam ediyor. Eğer İtalyan vatandaşlığını alabiyseydi bu maçta Suarez'i de Juventus formasıyla izleyebilirdik. Ancak yerine Morata'yı transfer ettiler. Teknik direktör Pirlo ile yeni bir yola girdiler. Son Roma maçında Ronaldo iki gol attı. Napoli ise teknik direktör Gattuso ile iyi bir hava yakaladı. 6-0'lık Genoa galibiyetinin kendine güveniyle bu maça çıkacaklar. İki ekip için de zor maç. Karşılıklı gol ilk tercihim.

AC Milan – Spezia | Maç Sonucu 1

Misli.com’da Canlı Bahis oynayabileceğiniz ve Canlı İzleyebileceğiniz İtalya Serie A Ligi maçında Pazar günü AC Milan ve Spezia, seyircisiz oynanacak maçta karşılaşıyor. Günün kuponlara en çok eklenen 3. maçı olan mücadelede Misli.com üyelerinin önemli bir kısmı maçta ev sahibinin kazanacağını düşünüyorlar.

Ozan Gür’ün Yorumu:

Milan’ın uzun zaman sonra güven duyulacak bir takım haline gelmiş olması önemli. Sezona iyi başladılar ve devam edebilecek bir rakiple oynuyorlar. Spezia, ligin en zayıf halkası. Sezon içinde sürpriz yapma şansları var. Fakat bu takımlar Milan gibi oyunu iyi okuyan, mücadeleci rakipler değil. Milan, kolay kazanacaktır. Oran yükseltmek adına ilk yarıdan Milan galibiyetine yönelik bahis almayı mantıklı buluyorum.

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