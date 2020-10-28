Günün En Çok Oynanan Maçları



Başakşehir – Paris Saint Germain: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir’in mücadelesi oldu. Temsilcimiz, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelirken mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %35’i deplasman ekibinin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Başakşehir sezon başında hazır gözükmese de Leipzig maçının ikinci yarısı ve Antalyaspor maçlarını harika oynadı. Paris çok kuvvetli. Temsilcimizin direnmesi zor.

Krasnodar - Chelsea: Maç Sonucu 2

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Krasnodar - Chelsea mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u konuk ekibin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Tercihi

Bu grupta oynanan ilk maçların ikisi de beraberlikle sona erdi ve tüm takımlar ilk haftayı 1’er puanla kapattı. Chelsea önceki iki maçından da beraberlikle ayrıldı ve bu seriyi 3 maça taşıdı. Son 2 maçlarında gol atamadılar ama diğer taraftan kalelerini de gole kapatmayı başardılar. Şimdi Rusya temsilcisi ile yine zorlu bir maça çıkacaklar. Haverts, Werner, Ziyech üçlüsünü henüz beraber izleme şansımız olmasa da şu ana kadar beklentileri pek karşılayamadılar desek yerdir. Gerçi Ziyech takıma yeni yeni girmeye başladı. Sakatlık sürecinden sonra Chelsea’nin asıl performansını göreceğiz. Bu hücum sorununu halledene kadar çözüm savunmaya önem vererek çözüyorlar. Krasnodar ligin son sırasında olması beklenen bir takım ama Rennes karşısında gösterdikleri performansla asıl hedeflerinin 3.lük olduğunu gösterdiler. Chelsea’nin formunu tam bulmamasına rağmen oldukça önemli bir rakip olduklarının farkındalar. Onlar da savunma hattına güvenen bir anlayışla sahada olacaklardır. Gol anlamında aşırı beklentimin olmadığı bu karşılaşmada ibre Chelsea’den yana.

Sevilla – Rennes: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Şampiyonlar Ligi’nde Sevilla - Rennes mücadelesinde Misli.com üyelerinin %36’sı Sevilla galibiyeti seçeneğini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Berkuk Ünyay’ın Tercihi

Sevilla, doğru oyunla Chelsea karşısında istediğini aldı. Rennes fiziksel olarak iyi ama işbitiricilik konusunda Sevilla'nın gerisinde bir takım. İspanyollar tecrübeli ve kaliteli. Kazanmalarını bekliyorum