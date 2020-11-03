Günün En Çok Oynanan Maçları



Salzburg – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Şampiyonlar Ligi A Grubu karşılaşması Salzburg – Bayern Münih oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü konuk ekip galibiyetine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

İki ekip de tabiri caizse yanıyor! Salzburg’un Atleti yenilgisi beklenen bir sonuç olmasına rağmen oynadıkları pozitif futbol ve hücum anlayışları, izleyenlere eziyet ettirmeyen türden. Son şampiyon Bayern ise çok başka bir seviyede. İlk yarı gollerine yönelme sebebim de Bayern’in, hafta sonu oynayacağı Dortmund mücadelesi. İki ofansif ekibin kapışmasında, ilk yarı en az 2 gol sürpriz olmaz.

Real Madrid - Inter: Maç Sonucu 1

İddaa programı futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer maçı Real Madrid - Inter mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %37’si İspanyol ekibi kazanır tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Cengiz İzmitli’nin Tercihi

Real Madrid'de Eder Militao koronavirüs karantinasında; Dani Carvajal, Nacho ve Alvaro Odriozola'nın sakatlıkları devam ediyor. Eden Hazard golle geri döndü. İdareten sağ bek oynayan Lucas Vazquez'in durumu maç saati netleşecek... Inter'in İspanya kafilesinde Romelu Lukaku yer almadı. Alexis Sanchez iyileşti. Milan Skriniar'ın Covid-19 karantinası bitti ve maç kadrosunda olacak... Grubun ilk 2 maçından sadece 1 puan çıkartabilen Real Madrid, son 4 Inter maçında takımın attığı 6 golün 3'üne imza atan Lukaku'nun olmadığı ortamda bir kez daha puan kaybetmek istemeyecektir. İspanyol devi kazanır.

Midtjylland – Ajax: Maç Sonucu 2

Günün öne çıkan son karşılaşması Şampiyonlar Ligi’nde Midtjylland - Ajax mücadelesinde Misli.com üyelerinin %40’ı mücadelenin Ajax kazanır tercihini seçiyor.

Misli.com Yorumcusu Kerim Can Özdal’ın Tercihi

Midtjylland'ın ofansif futbolu Danimarka'da işe yarayabiliyor ama Şampiyonlar Ligi'nde bu grup için çok zayıf kaldılar. 2 maçı da gol atamadan kaybettiler. Ajax ise Liverpool'a yenilip Atalanta'dan 2-2'yle beraberlik kopardı. Ligde son 3 maçta toplam 23 gol attılar. Midtjylland hafta sonu Nordsjaelland deplasmanında 4-1 kaybetti. İç sahada motivasyonları bana göre gol atmak üzerine olacak çünkü defansif oynamaya kalkarlarsa Ajax'ın temposuna 90 dakika dayanmalarının zor olduğunun farkındalardır. Konuk ekip galibiyete yakın dursa da ben ev sahibinden gol beklediğim için önceliği VAR tercihine veriyorum.