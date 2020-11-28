Günün En Çok Oynanan Maçları

Brighton - Liverpool: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, İngiltere Premier Ligi bülteninde Brighton - Liverpool maçı oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %71’i Liverpool galibiyetine kuponlarında yer veriyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nınTercihi

Brighton sezon başından buy ana güzel oyunun karşılığını tabelaya yansıtamıyordu ve zor rakiplere karşı oynamıştı. Geçen hafta beni yanıltmadı ve Villa deplasmanında kazandı. Liverpool’da sakatlıklar can sıkıcı ama Jota öyle bir transfer olduğunu gösterdi ki takımı sırtlıyor resmen. Gollü maç olur.

Başakşehir - Denizlispor: Maç Sonucu 1

İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Başakşehir - Denizlispor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %58’i ev sahibi ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Bu hafta ligde sahaya teknik adamsız çıkacak bir başka takım Denizlispor. Prosinecki ile yollarını ayırdılar ve henüz teknik direktörlerini belirlemiş durumda değiller. Nitekim oynadıkları futbol ve puan tablosundaki konumları itibarı ile durumları pek iç açıcı değil. Başakşehir ise Manchester deplasmanında 4-1 kaybetse de ortaya koyduğu futbol ile Süper Ligin en iyi takımı olduğunu bana göre bir kez daha gösterdi. Beşiktaş karşısında saha içine konsantre olamayıp biraz da kafalarda Manchester maçı olduğu için sahadan mağlup ayrılan Başakşehir bu karşılaşmayı ciddiye alacaktır. Ben Başakşehir’in sorun yaşamadan Denizli karşısında farklı galibiyet alacağı görüşündeyim.

Borussia Dortmund - Köln: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Bundesliga’da oynanacak olan Borussia Dortmund - Köln mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %46’sı Borussia Dortmund galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Erling Haland öyle bir performans gösteriyor ki , Dortmund takımındaki tüm oyuncular genç yıldızın himayesine girmiş durumda. Hafta içi Şampiyonlar Ligi mesaisinde ağları 2 kez havalandıran Haland, Dortmund'un en önemli silahı. Rakip Köln ise 8 maçtır kazanamıyor. Ev sahibi takım ilk yarıdan fişi çekip, aktif dinlenmeye geçer. İY:1