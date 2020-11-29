Günün En Çok Oynanan Maçları



Fenerbahçe – Beşiktaş: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı, Türkiye Süper Lig bülteninde haftanın maçı olan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi oldu. Bu mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü büyük derbide Fenerbahçe’nin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş, Başakşehir karşısında çok önemli eksiklerine rağmen Atiba’nın yıldızlaştığı 90 dakikada Başeakşehir’i mağlup etti. Siyah beyazlı takımda Rosier takıma geri döndü. N’Skala ve Wellinton’un da bu maçta forma giymesi bekleniyor. Ancak Dorukhan cezası nedeniyle derbide forma giyemeyecek. Fenerbahçe’de ise Samatta derbide yok ve Gökhan’ın ise önemli bir fedakarlığa imza atarak kritik maçta görev almasını bekliyoruz. Kadro kalitesi ve sergiledikleri futbolu baz aldığımızda bana göre derbinin mutlak favorisi Fenerbahçe! Erol Bulut’un elinde geniş bir kadro ve derbide duruma göre maçı kazandıracak hamle oyuncuları var. Erol hoca teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş’a karşı hiç kazanamadı. Bu durumunda teknik heyeti ekstra motive edeceği görüşündeyim. Fenerbahçe kazanır diyorum.

Barcelona - Osasuna: Maç Sonucu 1

İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Barcelona - Osasuna mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %36’sı ev sahibi ekibinin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Hafta içinde Dinamo Kiev’i deplasmanda 4-0 yenen Barça’da sakatlık listesinde Pique, Busquets, Ansu Fati, Sergi Roberto gibi isimler var. Son 5 maçta sadece Bilbao önünde galibiyet alabilen Osasuna önünde geçen haftaki Atletico yenilgisini telafi ederler. İlk 45 dakikada en az 2 gol izleriz.

Alanyaspor - Konyaspor: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi’nde oynanacak olan Alanyaspor - Konyaspor mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %34’ü Alanyaspor galibiyetini tercih etti.

Misli.com Yorumcusu Caner İşbeğendiren’in Tercihi

Alanya’nın muazzam çıkışı ve önlenemez temposu, gerçekten takdire şayan. Fakat şu detayı da belirtmem gerekir ki, 8 maçın 7’sinde 2-3 gol aralığında sonuçlar aldılar. Görülüyor ki, başarılı sonuçlara rağmen Alanyaspor kazanırken leblebi gibi gol atmıyor! Konyaspor’un çıkışı da göz ardı edilemez. Ama Fenerbahçe galibiyetinden bağımsız, deplasmanlarda genelde sorunlar yaşadılar. Alanyaspor’u tekrar galibiyete yakın görsem de, yine gollere yöneleceğim. 3.5 altı seçiminin bu maçta da yanıltmayacağı düşüncesindeyim.