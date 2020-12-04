Günün En Çok Oynanan Maçları

Beşiktaş – Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

Süper Lig’de haftanın açılışında Beşiktaş ile Kasımpaşa karşı karşıya gelirken bu mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %34’ü ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Analizi

Haftanın açılış maçında Beşiktaş, Kasımpaşa ile karşılaşacak. Siyah beyazlılarda Gökhan Töre sakat, Ljajic’in durumu belirsiz. Cezası biten Ersin ise dönüyor. Kasımpaşa’da Ahmet Oğuz sonrası Aytaç Kara da karantinada. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından 6 puan çıkaran Beşiktaş, eksik rakibi karşısında 3 puana yakın olan taraf.

Hertha Berlin – Union Berlin: 2.5 Gol Üstü

İddaa programı Cuma bülteninde günün öne çıkan maçlarından Hertha Berlin – Union Berlin mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyeleri gollü bir karşılaşma beklentisinde.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Berlin derbisinde roller değişti. Normal şartlarda Hertha derbilere favori çıkar ama bu sezon Hertha oldukça zorlanıyor, Union ise iki katı puan topladı ve üst sıralarda yer alıyor. Tek yenilgisini ligin ilk haftasında almıştı, ondan beri beklenenden fazla puan topluyor. Bunda Max Kruse'nin etkisi çok büyük, golcü oyuncu takımını sırtliyor. Hertha'da ise çok fazla inişli çıkışlı bir görüntü var, inişler de ağır basıyor. Dortmund ve Leverkusen fikstüründen çıkan ve buradan bir puanla dönen Hertha, prestij için daha fazla efor sarfedecektir. Union zaten tam bir mücadele takımı. Beklentim karşılıklı goller.

Bursaspor – Ümraniyespor: Maç Sonucu 1

TFF 1. Lig’de Bursaspor ile Ümraniyespor’un karşı karşıya geleceği mücadeleye bahis yapan Misli.com üyelerinin %46’sı ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Yaşar Gülay’ın Tercihi

Bursaspor’un 3 maçlık yenilmezlik serisi Altay deplasmanında sona erdi. Bir kez daha ilk golü buldular, ikinci yarıda oyuna giren Paixao’nun 2 golüne engel olamadılar. Savunmadan Furkan Emre Ünver oynayamayacak. Ancak 4 haftadır sakatlığı nedeniyle oynayamayan Özer Hurmacı takıma döndü. Ümraniyespor, Recep Uçar yönetimindeki ilk yenilgisini iç sahada menemen karşısında aldı. Rakibin kontrataklarına önlem alamadılar, Tidjani’nin iki golüyle kaybettiler. Uçar yönetiminde de skor sıkıntısını çözemeyen, 4 maçın 3’ünde 1’er gol atabilen rakibi karşısında ilk yarıda Bursaspor öne geçer.