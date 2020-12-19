Günün En Çok Oynanan Maçları

Gaziantep – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programı Cumartesi bülteninde günün en çok tercih edilen maçı Gaziantep-Fenerbahçe karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %32’si Sarı Lacivertlilerin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Gaziantep bu sezonun başından bu yana yalnızca 1 kere kaybetti. Kolay kolay kaybetmeyen ev sahibi son lig maçında da deplasmanda Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Fenerbahçe çıkış arıyor. Bu maçta her iki takım da temkinli oynar.

Bayer Leverkusen – Bayern Münih: 2.5 Gol Üstü

Misli.com’da canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı seyredebileceğiniz maçta Bayer Leverkusen ile Bayern Münih karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %29’u ise maçın gollü geçeceğini düşünüyor.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Leverkusen ligin en formda ekibi, son 11 maçın 10'nu kazandılar, biri berabere bitti. Teknik Direktör Peter Boşz da Köln maçından sonra takımına özgüven aşıladı, "Bayern'i de yenebiliriz, herkesi de yenebiliriz" diye konuştu. Bayern de son 17 maçını kaybetmedi ama yorgunluk bir hayli fazla. Hansi Flick'in umudu Goretzka ve hatta Kimmich'in bile dönme ihtimali. 2-1 biten Wolfsburg maçındaki fazla ofansif orta saha bu maçta olmayacaktır. Beklentim yine de 3,5 gol üstü.

Barcelona – Valencia: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün öne çıkan maçlarından bir diğerinde Barcelona evinde Valencia ile karşılaşacak. Misli.com’dan canlı seyredebileceğiniz mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %70’i ev sahibi ekibin maçtan galibiyetle ayrılacağı yönünde tercihte bulunuyor.

Misli.com Yorumcusu Berkay Tokgöz’ün Tercihi

Katalan temsilcisi Barcelona hafta içi mesaisinde Sociedad'ı 2-1 ile geçerek, şampiyonluk yarışında ben de varım, dedi. Messi'nin söyleyecek bir sözü daha var mı bilinmez ama forma yavaş yavaş girdiklerini söylemek mümkün. Valencia eski gücünden çok uzak. MS:1 / 1.5 ÜST ideal tercih.