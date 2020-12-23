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23.12.2020 - 12:44 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Fenerbahçe – Başakşehir: Maç Sonucu 1

İddaa programı Çarşamba bülteninde günün en çok oynanan maçı Fenerbahçe – Başakşehir karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %20’si Sarı Lacivertlilerin galibiyetini tercih ediyor.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Ligde son haftalarda beklentilerin altında kalan iki takım karşı karşıya geliyorlar. Fenerbahçe ve Başakşehir savunmaları çok basit hatalar yapabiliyorlar. Bu maçta en güvenilir bahsin Gol Var olduğunu düşünüyorum.

Paris Saint Germain – Strasbourg: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan bir diğer maçında Paris Saint Germain evinde Strasbourg ile karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı bahis yaparken aynı zamanda canlı izleyebileceğiniz mücadeleyi kuponlarına ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i ise ev sahibine oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Burak Sarıaslan’ın Maç Analizi

Lille deplasmanında gol atamayan PSG, Icardi, Şaraba, Neymar, Bernat, Florenzi, Kimpembe gibi ilk 11 oyuncularının sakatlıklarından çok etkilendi. Bu hafta zirve yarışından uzaklaşmamak için kazanmak isteyeceklerdir. Karşılarında sürpriz potansiyelli bir rakip var. PSG maçı kazanmaya çok yakın ama konuk ekibin de skora katkısıyla bu maçın gollü geçmesi kuvvetle muhtemel.

Hellas Verona – Inter: Maç Sonucu 2

Misli.com’dan canlı yayınlanacak maçta Inter deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleye bahis oynayan Misli.com üyelerinin %19’u konuk takımın galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ozan Gür’ün Tercihi

İnter, zirve yolunda ligde hata yapmamaya alıştı. Verona, oyun anlamında eksiklere rağmen iyi durumda. İnter için zor bir deplasman. Verona, gol yollarında boşu yok. İnter ise kalesini nadir gole kapatıyor. Karşılıklı gol var bahsi, değerli bir tercih.

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