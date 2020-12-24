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24.12.2020 - 13:01 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
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Ankaragücü – Beşiktaş: Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi bülteninde bulunan MKE Ankaragücü - Beşiktaş mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %22’si konuk ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Beşiktaş gerçekten çok önemli bir performans ortaya koyuyor. Takım çok iyi mücadele ediyor ve özellikle orta saha Josef, Atiba, Dorukhan’ın oyunu da bu sonuçlarda çok ama çok etkili oluyor. Tabii ki Aboubakar’ın ve sol bek Rıdvan’ın da performansı alkışa değer. Beşiktaş bu formuyla 90 dakikanın favorisi…Ancak benim tercihim son haftalarda çok iyi mücadele eden, skor üretmekte de zorluk çekmeyen başkent ekibinin de Beşiktaş’a karşı kolay pes etmeyeceği, gol bulacağı yönünde. Karşılıklı goller izleriz…

Sivasspor - Gençlerbirliği: Maç Sonucu 1

İddaa programının futbol bülteninde günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Sivasspor - Gençlerbirliği mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %41’i maçı ev sahibi ekibin kazancağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Sivasspor, Konyaspor deplasmanında kazanamama şanssızlığına son verdi. 7 maç sonra galibiyet yüzü gördüler. Gençlerbirliği, son haftalarda yükselişe geçti. Alanyaspor ve Erzurumspor galibiyetleri sonrası Ankaragücü’nden de puan aldılar. İki takımdan da goller bekliyorum.

Rizespor - Antalyaspor: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Spor Toto Süper Lig bülteninde oynanacak olan Rizespor - Antalyaspor mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %11’i mücadeleyi ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Rizespor son dönemde gol yollarında etkin gözüküyor. Karadeniz derbisinden istediği sonucu alamadılar. Antalya son dönemde kolay kolay kaybetmiyor. Tercihim 2.5 üst.

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