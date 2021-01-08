Günün En Çok Oynanan Maçları

N. Madeira – Sporting Lizbon: Maç Sonucu 2

İddaa programı Cuma bülteninde günün öne çıkan maçı Nacional Madeira – Sporting Lizbon karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %40’ı konuk ekipten yana.

Misli.com Editörü Faruk Nergiz’in Yorumu

Sporting Lizbon evinde Braga’yı 2-0 yenerek yoluna devam etti. Benim dikkatimi çeken ayrıntı ise gol yememeleriydi. Bildiğimiz Sporting büyük maçlarda mutlaka kalesinde gol görürdü. Portekiz Ligi’nde şampiyonluğun yolu sadece hücum değil savunmadan da geçiyor. Yeşil Beyazlılarda ayrıca sakat veya cezalı yok. Cabral uzun süreli sakatlıktan döndü ve Braga karşısında yedek kulübesinde yer aldı. Kısacası Sporting bu maça favori olarak çıkıyor.

Monchengladbach – Bayern Münih: Maç Sonucu 2

Bundesliga’da haftanın açılışında Monchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Misli.com’dan canlı yayınlanacak mücadeleyi kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %30’u ise konuk ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com Bundesliga Uzmanı Fatih Demireli’nin Yorumu

Bayern son 8 maçta 1-0 geriye düştü, tarihinde böyle bir seri yok ama buna rağmen maçlarını kazanmasını bildi ve Bundesliga'da zirvede olmaya devam ediyor. Gladbach da Bayern'e karşı öne geçmek için aday bir takım, son yıllarda birçok kez çelme taktı. Bayern'in bu stada en son geldiğinde de 2-1 mağlup olmuştu. Gladbach'ın lig performansı düşük ama Bayern'e karşı yeterince motive olacağını düşünüyorum. Beklentim ilk yarıda 1,5 gol üstü olması.

Karlsruhe – Greuther Furth: 2.5 Gol Üstü

İddaa bülteninde günün bir diğer öne çıkan maçı Karlsruhe – Greuther Furth karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %65’i gollü bir karşılaşma beklentisinde.

Misli.com Yazarı Berkay Tokgöz’ün Yorumu

Almanya 2.Bundesliga'da 15.Hafta başlıyor. Ligin en çok gol bulan ikinci takımı G.Fürth deplasmanda Karlsruher ile karşı karşıya geliyor. Konuk ekip deplasmandaki son 5 maçını kazandı. Bu maçta da favoriler. MS:2 oynanır.