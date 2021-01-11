Günün En Çok Oynanan Maçları

Bşb Erzurum – Fenerbahçe: Maç Sonucu 2

İddaa programı Pazartesi bülteninde günün en çok oynanan maçı Bşb Erzurum – Fenerbahçe karşılaşmasını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %68’i Sarı Lacivertlilerden yana.

Misli.com Yazarı Caner İşbeğendiren’in Yorumu

23 Aralık’ta başlayan 3 maçlık galibiyet serisinde Fenerbahçe, İstanbul etabını başarıyla atlattı. Sarı Lacivertliler bu periyotta takılmasa da, programa Türkiye Kupası maratonu da dahil olunca sıkışık fikstürde hataların artması da kaçınılmaz görünüyor pek çok takım için. Fenerbahçe için de Erzurum deplasmanı bir hayli zor geçebilir. Mesut Bakkal yönetimindeki Erzurum, ligin dibine demir attığı için bu aşamada lig kupaya göre öncelikte. Dolayısıyla Fenerbahçe karşısında var gücüyle savaşan bir Erzurum görebiliriz. Ev sahibi ekip lehine bir tercih yapmak zor ama güçlü rakipleri karşısında ben en azından skor bulmalarını bekliyorum.

Alanyaspor – Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programı Süper Lig bülteninde günün diğer maçı Alanyaspor – Kasımpaşa karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %56’sı ev sahibi ekibe oynuyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Alanyaspor, Fenerbahçe deplasmanında yüzde 70 topla oynama başarısı gösterse de girdiği net pozisyonları değerlendiremeyince sahadan mağlubiyet ile ayrıldı. Bu karşılaşmada Davidson cezalı ancak Babacar gibi bir golcü varken Alanyaspor için mecburen de olsa doğru ismin sahada olacağı görüşündeyim. Şu anda 30 puanla, lider Beşiktaş’ın 5 puan gerisinde olan Alanyaspor’un sahasında hata yapmayacağını düşünüyorum. Kasımpaşa karşısında Alanyaspor’un baskılı bir oyun ortaya koyarak galibiyet elde edeceği kanaatindeyim.

Huesca – Real Betis: Maç Sonucu 2

Misli.com’dan canlı yayınlanacak Huesca – Real Betis karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %7’si Real Betis galibiyetine yöneliyor.

Misli.com Yazarı Murat Fevzi Tanırlı’nın Yorumu

Huesca’nın dipten kurtulma adına kazanmaya ihtiyacı var. Betis ise Pellegrini ile çok da iyi gitmiyor. Her ne kadar 20 puanda olsalar da ligin en çok mağlubiyet(9) alan takımı durumundalar. Zor maçta tercihim üst ve kartlar.