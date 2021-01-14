Günün En Çok Oynanan Maçları

Fenerbahçe - Kasımpaşa: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Kupası bülteninde bulunan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %43’ü ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Kasımpaşa’yı deyim yerinde ise yürüyerek yenmişti! Sarı lacivertliler sahadan 3-1 galip ayrılırken çok ciddi bir efor harcamadan 3 puana ulaşmıştı. Kasımpaşa, Alanya deplasmanında kazansa da Fenerbahçe karşısında bu maçta şansları olduğunu düşünmüyorum. Ev sahibi kazanır ve tur atlar.

Alanyaspor – BB Erzurumspor: Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Kupası bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Alanyaspor – BB Erzurumspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %53’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Türkiye Kupası Son 16 turunda Alanyaspor ile Erzurumspor karşılaşacak. Alanyaspor, Süper Lig’de düşüşte. Son 9 maçta sadece 2 galibiyet alabildiler. Erzurumspor, kadrosunu Aatıf, Da Costa, Szumski gibi isimlerle güçlendirdi. Alanyaspor kadro kalitesiyle rakibinden iyi durumda. Kazanan da onlar olur.

Arsenal – Crystal Palace: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Euroleague bülteninde yer alan Real Madrid – Kızıl Yıldız mücadelesi oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %94’ü karşılaşmada Real Madrid’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı’nın Tercihi

Arsenal düşe kalka derken bir ritm yakalıyor mu acaba diye sorgulanır hale geldi. Chelsea, Brighton ve West Brom maçlarından alınan 9 puan, tartışılan Arteta için moral oldu. Ancak hala puan tablosunun ilk 10 takımı arasına giremediler. Palace de kötü gidişini Sheffield galibiyetiyle sonlandırdı ama oyun olarak alıştırdıkları noktada değiller. Ardından kupada Wolves ile oynayıp tek golle yenildiler. Arsenal için önemli şans. Palace bu derece formsuzken Arsenal kazanır.