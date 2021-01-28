Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Günün En Çok Oynanan Maçları
28.01.2021 - 13:08 |

Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

Günün En Çok Oynanan Maçları
ABONE OL

Tottenham – Liverpool Maç Sonucu 2

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Tottenham – Liverpool karşılaşmasına bahis oynayan Misli.com üyelerinin %14’ü mücadeleyi konuk ekibin kazanacağı görüşünde.

Misli.com Yazarı Can Tongo’nun Yorumu

Tottenham son 5 maçında 4 galibiyetle kötü dönemi geride bıraktı. Liverpool uzun zaman sonra en kötü döneminden geçiyor. Bu maçta rakipleri zorlu Tottenham karşısında en az 1 gol bulurlar. Öncelikli tercihim Gol Var.

Cercle Brugge – Club Brugge Maç Sonucu 2

İddaa programında günün öne çıkan bir diğer karşılaşması Cercle Brugge – Club Brugge maçını kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %27’si konuk ekipten yana tercihte bulunuyor.

Misli.com Yorumcusu Esat Soydabircan’ın Tercihi

Belçika'da derbi haftası. Club Brugge, Genk karşısında ilk yarıyı geride kapatmasına rağmen maçı kazanmasını bildi. Cercle ise haftalar sonra Kortirjk'i deplasmanda devirdi ancak kötü bir ekip. Bu maçta işleri zor. Club Brugge kazanır.

Napoli – Spezia Maç Sonucu 1

İtalya Kupası’nda günün tek maçı Napoli – Spezia karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %33’ü ev sahibi ekibin galibiyetine oynuyor.

Misli.com İtalya Yazarı Ozan Gür’ün Yorumu

Napoli’nin sıkıntılı sonuç performansı Verona deplasmanında devam etti. Kupanın son şampiyonu olan Napoli, Süper Kupa finalindeki kaybın ardından yine bu kupaya önem göstereceğini düşünüyorum. 20 gün önce bu sahada oynanan maçı kazanan taraf Spezia olmuştu. Spezia’nın son olarak Roma maçlarındaki skor performansı etkileyiciydi. Aynı zamanda savunmada açıklar veren bir ekip olmaları, renkli maçlar izlettiriyor. Napoli’nin galibiyet oranı çok düşük. Bu riske girmek mantıklı değil. Öncelikli tercihler gol bahisleri olmalı. Tavsiyem 2,5 gol üstü bahsi.

Günün En Çok Oynanan Maçları

Trabzonspor'dan Ekuban paylaşımı: Yürüyüşü değişmeyen adam
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Anlaşma sağlandı! Diagne...
    Anlaşma sağlandı! Diagne...
  2. Günün En Çok Oynanan Maçları
    Günün En Çok Oynanan Maçları
  3. NBA'de maçların tarihi değişecek
    NBA'de maçların tarihi değişecek
  4. NBA All-Star oylaması başlıyor
    NBA All-Star oylaması başlıyor
  5. Adanaspor, Ahmethan Köse'yi transfer etti
    Adanaspor, Ahmethan Köse'yi transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu askere çağrıldı

Altay en sert virajda

Altay en sert virajda

Son dakika | Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

Son dakika | Beşiktaş-Trabzonspor maçını Halil Umut Meler yönetecek

NBA'de Brooklyn Nets, zorlandığı maçı yıldızlarıyla kazandı

NBA'de Brooklyn Nets, zorlandığı maçı yıldızlarıyla kazandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet